סדנאות במושבה פרדס חנה כרכור – למעלה מ-300 סדנאות בשלושה ימים במגוון תחומים

אירוע 'סדנאות במושבה פרדס חנה כרכור' חוזר

חנוכה 2025| 17-18-19.12

שלושה ימים בהם יוצעו למעלה מ-300 סדנאות במגוון תחומים ולכל הגילאים.

יצירה, תנועה, וולנס בפרדס חנה כרכור

לאור ההצלחה בשנה שעברה, אירוע הסדנאות בפרדס חנה-כרכור חוזר בגדול בחנוכה הקרוב, ומציע חוויה ייחודית של 'יום ריטריט' יצירתי במושבה הקסומה. למעלה מ-300 סדנאות יתקיימו במגוון תחומים – אמנות פלסטית, עיצוב מוצר, צילום, אומנויות הבמה, כתיבה, מוסיקה, רוקחות טבעית, וולנס ועוד. לצד הסדנאות, מגוון מסעדות, בתי קפה, פטיסרי ופודטראקים מקומיים ישלימו את החוויה הקולינרית.

האירוע מעניק הצצה לסצנת האמנות והיצירה הפועמת במושבה, ומאפשר חוויה הוליסטית ומלאת השראה ומגוונת שלא תמצאו בשום מקום אחר בארץ. הדרך המומלצת להיערך לחוויה היא להיכנס לאתר, לבחור את הסדנאות שמרגשות אתכם, להירשם מראש ולתכנן את שאר היום, כדי להפיק את המירב מהביקור.

באירוע השנה ייקחו חלק למעלה מ- 80 יוצרים ויוצרות, מורי יוגה, וולנס, מוסיקה, כתיבה ועוד, אשר יקיימו סדנאות בסטודיואים שלהם, בבתים או במתחמי אמנים. כל המנחים הינם תושבי פרדס חנה כרכור או בעלי סטודיו פעיל במושבה.

בין הסדנאות שיוצעו: אפרו-דאנס, ערסלים, קרמיקה, רישום בוטני, פיסול שבטי, סטיילינג, ציור חיות פרא, צורפות, קליעת סלים, נשימה מעגלית בדיג'רו, הכנת מוביילים, סדנת מיחדוש ג'ינסים, צילום בסלולר, הדפס בוטני על מפות שולחן, פסיפס, יצירת אלטר אישי, רקיחת בשמים, סדנת פחם ואש, רוקחות טבעית, צילום ופוטותרפיה , מקרמה , יצירה במתכות ואמייל, תאטרון פלייבק , ציור נופים, ליבוד פיות , זכוכית, טאי דאי, בטון, כתיבה וציור אינטואיטיביים, פיסול בנייר, בוטניקה, מניאטורות, תיפוף אפריקאי, סאונד הילינג , תפירה , סדנאות זוגיות, הורה וילד ועוד.

נעמה סגל, עמותת האמנות: "בחנוכה הזה אנחנו מזמינים את כולם לקחת הפוגה מהשגרה ולצלול למגוון חוויות יצירה יוצאות דופן. במושבה מחכות לכם ולכן שפע מדהים של סדנאות מיוחדות לצד בתי אוכל מקומיים אותנטיים. מומלץ לבלות יום שלם במושבה, לעבור בין סדנה לסדנה, לגלות ולהתנסות בתחומים חדשים ולהתמסר להשראה וליצירתיות של פרדס חנה-כרכור".

יש להירשם מראש לסדנאות באתר (התשלום ישיר למנחיי ומנחות הסדנאות) ולתכנן מראש את הביקור.

ההשתתפות בתשלום ובהרשמה מראש.

"סדנאות במושבה" פרדס חנה כרכור , חנוכה 2025

ימים רביעי, חמישי , שישי 17-19.12 במהלך כל שעות היום והערב

בהתאם לשעות המפורסמות אצל מנחי הסדנאות.

אתר האירוע להרשמה לסדנאות ותיכנון הביקור :

https://sadnaotbamoshava.co.il/