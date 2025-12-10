עיצוב ללא שם
צרכנות ושופינג

נרות חסידים משיקה סדרת נרות חנוכה חדשה

  10/12/2025
חבילה של 45 נרות חנוכה מיוחדים ולא נוטפים מבית נרות חסידים, 8.90 שח, ברשתות השיווק המובחרות ואתר היבואן. צילום: יח"צ

לכבוד חג האורים, נרות חסידים משיקה סדרת נרות חנוכה חדשה המשלבת איכות, צבע ונוסטלגיה

עם פתיחת ימי החנוכה, רגעי ההדלקה סביב החנוכייה ממשיכים להיות מהמסורות המרגשות והמאחדות ביותר בעולמות המשפחה והקהילה. השנה, חברת נרות חסידים, מהמובילות בישראל בתחום מוצרי הנרות, מציגה לראשונה נרות חנוכה חדשים ומיוחדים המעניקים לפריט המסורתי מגע מחודש, איכותייותר ומלא זיכרון ילדות.

הנרות מגיעים במארז הכולל 45 נרות שעווה איכותיים ועמידים, בצבעים פסטליים נעימים, המיוצרים בתהליך מוקפד המבטיח הדלקה נקייה, יציבה וללא נזילות מיותרות. הנרות מעוצבים בגוונים קלאסיים המזוהים עם חג החנוכה ומשחזרים את חוויית ההדלקה כפי שהייתה בבתים רבים לפני שנים – כשהיינו מדליקים את החנוכייה לצד ההורים והסבים, עם אור חמים וריח שעווה של פעם.

לילך קדמי, מנהלת שיווק בחברת אינטרסן : "המטרה הייתה ליצור מוצר שמחזיר את הפשטות והקסם של חג האורות כפי שנחרט בזיכרון הישראלי. שילוב של צבעוניות עדינה, איכות גבוהה ועמידות הופך את "נרות חסידים" לבחירה טבעית עבור משפחות המבקשות חוויה מסורתית, מעוררת זיכרונות ונוגעת בלב.

הנרות מתאימים לכל סוגי החנוכיות, ללא נזילה וללא לכלוך ומאפשרים הדלקה נוחה לאורך כל שמונת ימי החג. המחיר: 8.90 שקלים למארז של 45 נרות

נרות חסידים – להשיג ברשתות השיווק המובחרות ובאתר היבואן אינטרסן www.intersun.co.il

