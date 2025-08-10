פרס נשיא המדינה הוענק למרכז אופיר למוזיקה
חדרה מקומי

נפתחה הכניסה החדשה מכביש 2 לשכונות עין הים וגבעת אולגה בחדרה

  10/08/2025
נפתחה הכניסה החדשה מכביש 2 לשכונות עין הים וגבעת אולגה בחדרה.
נפתחה הכניסה החדשה מכביש 2 לשכונות עין הים וגבעת אולגה בחדרה. צילום: ברק ישי, דוברות עיריית חדרה

נפתחה בהצלחה הכניסה המקשרת את כביש 2 לחדרה, דרך רחוב הצוקים בשכונת עין הים. מדובר בפרויקט תחבורתי חשוב אשר נועד לשפר את הנגישות לשכונות עין הים וגבעת אולגה, ולהקל על עומסי התנועה במערב העיר. העבודות בהובלת משרד התחבורה ובוצעו ע״י חברת נתיבי ישראל, בליווי מינהל ההנדסה בעיריית חדרה, וכללו סלילה והסדרה של הכביש, הצבת שילוט, עבודות גינון, תאורה ותשתיות תנועה, הכל מתוך מטרה להבטיח כניסה בטוחה, ישירה ונוחה לעיר מכיוון מערב.

הכניסה החדשה מצטרפת לשורת מהלכים תחבורתיים רחבים שמובילה העירייה יחד עם משרד התחבורה ונתיבי ישראל, בהם גם חיבור מחלף אולגה דרום למרכז העיר, לפארק העסקים אנרג׳י פארק ולתחנת הרכבת, אשר נמצא כעת בעבודות מתקדמות וצפוי להיפתח בשנה הקרובה ופיתוח כיכר הטכנודע. בכך צפויות להיות שלוש כניסות נפרדות לעיר מכביש 2 (גשר אולגה צפון וגשר אולגה דרום שכבר פעילים היום והכניסה מרחוב הצוקים שנפתחה).

ראש העיר, ניר בן חיים: “החיבור החדש של כביש 2 לשכונת עין הים וגבעת אולגה הוא בשורה תחבורתית לתושבות ותושבי חדרה. נמשיך לפעול למען חיבורים תחבורתיים יעילים ובטוחים למען איכות החיים של תושבי חדרה. תודה לסגן ראש העיר שלמה בוזגלו ולמשנה לראש העיר צ׳יקו וקנין על ההובלה והעבודה המשותפת עם משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל להבאת הפרויקט לכדי מימוש״.

סגן ראש העיר, שלמה בוזגלו: "לפני כשנתיים הוחלט לסגור את הכניסה לחדרה מרחוב הצוקים ובזכות עבודה. מאומצת על משרד התחבורה הצלחנו להכשיר את הכניסה מחדש וכעת הפרויקט, המקדם את הנגישות לגבעת אולגה ועין הים, מגיע לסיומו . עם סיום העבודות בגשר אולגה דרום יושלם המהלך כולו. תודה לראש העיר ניר בן חיים על ההובלה.”

נידאל שעבאן, מנהל מחלקת פרויקטים בנתיבי ישראל: "מדובר בפרויקט חשוב לשכונת עין הים ולכלל משתמשי הדרך. ההסדרה והשדרוג שביצענו נועדו בראש ובראשונה לשפר את הנגישות והבטיחות, תוך מתן דגש על סביבת חיים איכותית ונעימה יותר לתושבים. אני מודה לתושבים על הסבלנות ושיתוף הפעולה לאורך תקופת העבודות, ומאחל לכולם נסיעה בטוחה ונוחה.”

