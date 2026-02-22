נפתחה ההרשמה למירוץ חדרה 2026

המירוץ ייערך השנה בחול המועד פסח (7/4) ויכלול שלושה מקצים: 10 ק"מ, 5 ק"מ, 2 ק"מ. ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים: "אחרי שיא המשתתפים המרשים בשנה שעברה, אנחנו נרגשים לראות את ההיענות הגדולה גם השנה ולהזמין את תושבות ותושבי חדרה ואת קהל הרצים מכל רחבי הארץ לקחת חלק בחגיגה הספורטיבית שלנו"

לאחר שנרשם שיא משתתפים עם 1,200 רצות ורצים בשנה שעברה, ההרשמה למירוץ חדרה 2026 כבר בעיצומה. המירוץ, שכבר הפך למסורת ולאחת מתחרויות הריצה המובילות בישראל, ייערך השנה ביום שלישי, 7/4/26, חול המועד פסח.

את המירוץ מפיקים ומארגנים מחלקת הספורט של אגף אתו"ס יחד עם חברת שוונג, שמתמחה בהפקת אירועי ספורט. כמיטב המסורת המירוץ יוזנק מהאקו פארק (הזינוק הראשון בשעה 6:30) ויכלול שלושה מקצים: 10 ק"מ (תחרותי), 5 ק"מ (תחרותי), 2 ק"מ (תחרותי ועממי משפחות).

הרצים ייהנו ממסלול על כביש מהיר, מסלולים מדודים עם תו תקן של איגוד האתלטיקה, ריצה באחד הפארקים האקולוגיים היפים בארץ ובעיקר אווירה סוחפת והפנינג לכל המשפחה לפני, תוך כדי ואחרי המירוץ.

תושבי חדרה ייהנו מהנחה מיוחדת בפנייה למייל: naama-g@hadera.muni.il.

כל הפרטים נמצאים באתר עיריית חדרה, שם גם ניתן להירשם למירוץ.

ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים: "מירוץ חדרה כבר מזמן הפך למסורת עירונית אהובה ולאירוע ספורט מרכזי שמחבר בין קהילה, ספורט ואורח חיים בריא. אחרי שיא המשתתפים המרשים בשנה שעברה, אנחנו נרגשים לראות את ההיענות הגדולה גם השנה ולהזמין את תושבות ותושבי חדרה ואת קהל הרצים מכל רחבי הארץ לקחת חלק בחגיגה הספורטיבית שלנו. חול המועד פסח הוא זמן של משפחה, חיבור ויציאה לטבע, ואין דרך יפה יותר לציין זאת מאשר בריצה משותפת באקו פארק, באווירה קהילתית, ספורטיבית ושמחה לכל הגילאים. עיריית חדרה תמשיך לקדם אירועי ספורט איכותיים שמחזקים את הקהילה והופכים את העיר למוקד משיכה ארצי".