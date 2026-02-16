PTSD.png
מדור משפטי

נכות כללית ביטוח לאומי 2026, תנאים, סכומים וטיפים להגשה

  • מאת רז גלבוע
  • 16/02/2026
מדריך מעשי להגשת תביעת נכות כללית בביטוח לאומי בשנת 2026. תנאי סף, סף הכנסה, הסף הרפואי, דרגת אי כושר, סכומי קצבה ותוספות לילדים ולבן זוג.

להגיש תביעת נכות כללית זה לא רק למלא טופס. זה לתרגם מצב רפואי ותפקודי מורכב לשפה שהמערכת יודעת למדוד. הרבה אנשים שמקבלים דחייה לא נדחים כי הם לא זכאים, אלא כי התיק לא הוצג בצורה שמאפשרת לוועדות לראות את התמונה המלאה. המטרה כאן היא לעשות סדר בצורה ברורה: מי יכול להגיש תביעה בשנת 2026, מה הסכומים, מה ההבדל בין נכות רפואית לאי-כושר, ואיך מגישים נכון כדי לא ליפול על טעויות שאפשר למנוע מראש.

מי יכול להגיש תביעת נכות כללית: תנאי הסף

כדי להתחיל תהליך של נכות כללית צריך לעמוד בתנאי סף בסיסיים.

ראשית, תושבות וגיל: התביעה מיועדת לתושבי ישראל מגיל 18 ועד גיל הפרישה.

שנית, עבודה והכנסה: אם אינכם עובדים זה פשוט יותר. אם אתם עובדים ועדיין מבקשים להגיש תביעה, ביטוח לאומי מציין שניתן להיות זכאים אם ההכנסה החודשית ברוטו מעבודה נמוכה מ־8,261 ש"ח, ובכפוף לשאר תנאי הזכאות.

ההבדל שהכי מבלבל אנשים: נכות רפואית מול אי כושר

יש שני שלבים שונים, והם לא אותו דבר.

נכות רפואית היא סך הליקויים הרפואיים כפי שנקבעים על ידי הוועדות הרפואיות.

אי-כושר זו קביעה נפרדת. כאן הביטוח הלאומי בודק עד כמה נפגעה היכולת לעבוד ולהשתכר. לעקרת בית, נבדקת היכולת לתפקד במשק הבית. בפועל, הקצבה נקבעת לפי דרגת אי הכושר, ולא רק לפי אחוזי הנכות הרפואית.

לכן יכול להיות מצב שאדם עם נכות רפואית גבוהה לא יקבל קצבה אם לא נקבעה לו דרגת אי כושר מזכה, ולעומת זאת אדם עם אחוזים רפואיים לא מאוד גבוהים (40% מינימום כאשר אחד מהליקויים 25%) כן יתקדם לבחינת אי כושר ויקבל דרגה גבוהה, אם התפקוד נפגע משמעותית והדבר הוצג נכון.

מה הסף הרפואי כדי להגיע לשלב אי כושר

כדי שביטוח לאומי יעבור לשלב שבו נבדקת דרגת אי הכושר, צריך לעבור סף רפואי. הכלל הוא נכות רפואית בשיעור 60% לפחות, או 40% כאשר אחד הליקויים הוא בשיעור של 25% לפחות. רק לאחר שעוברים את הסף הזה, נבחנת דרגת אי הכושר.

דרגות אי כושר וסכומי הקצבה ב־2026

יש ארבע דרגות אי כושר שמזכות בקצבה: 60%, 65%, 74%, ודרגה מלאה-100%.

הסכומים החל מ־1.1.2026 הם:
דרגה מלאה 100%: 4,711 ש"ח לחודש
דרגה 74%: 3,211 ש"ח לחודש
דרגה 65%: 2,894 ש"ח לחודש
דרגה 60%: 2,718 ש"ח לחודש

חשוב לחדד: הקצבה משולמת לפי דרגת אי הכושר שנקבעת. אחוזי הנכות הרפואית לבדם לא מבטיחים קצבה.

תוספות למשפחה ב־2026: ילדים ובן או בת זוג

מעבר לקצבה עצמה, יש תוספות שיכולות להיות משמעותיות מאוד.

תוספת עבור שני הילדים הראשונים, לפי דרגת אי כושר:
בדרגה מלאה: 1,214 ש"ח לכל ילד
בדרגה 74%: 898 ש"ח לכל ילד
בדרגה 65%: 789 ש"ח לכל ילד
בדרגה 60%: 728 ש"ח לכל ילד

תוספת עבור בן או בת זוג, לפי דרגת אי כושר:
בדרגה מלאה: 1,518 ש"ח
בדרגה 74%: 1,123 ש"ח
בדרגה 65%: 987 ש"ח
בדרגה 60%: 911 ש"ח

לתוספת בן או בת זוג יש תנאים, כולל מבחן הכנסה של בן הזוג עד 7,848 ש"ח ברוטו בחודש, וכן תנאי שבן הזוג לא מקבל קצבה אחרת.

איך בונים תביעה חזקה: טיפים שעושים הבדל

הטיפ הראשון הוא לא לבנות את התביעה על ליקוי אחד בלבד. גם אם יש בעיה מרכזית, ביטוח לאומי מסתכל על התמונה הכוללת. פעמים רבות הצטברות של ליקויים נוספים היא זו שמעלה את שיעור הנכות הרפואית ומאפשרת לעבור את הסף. לכן צריך לשקף את כל הבעיות הרפואיות הרלוונטיות, עם מסמכים תומכים ועדכניים.

הטיפ השני הוא פירוט תפקודי. כאב הוא דבר שקשה למדוד, ולכן מסמך שמסתפק במשפטים כלליים כמו סובל מכאבים הוא כמעט תמיד חלש. מסמך טוב הוא מסמך שמתרגם את המצב למגבלות: כמה זמן אפשר לשבת, לעמוד, ללכת, להרים, להתרכז, לנהוג, מה קורה אחרי מאמץ, מה תדירות ההתקפים, מה תופעות הלוואי של תרופות, איך השינה מושפעת, ומה ההשפעה על התפקוד היומיומי.

הטיפ השלישי הוא איכות עדיפה על כמות. הרבה מסמכים לא בהכרח מקדמים אתכם. לפעמים מסמך אחד איכותי, עדכני ומפורט עדיף על עשרות מסמכים ישנים או לא רלוונטיים. עומס יתר גם עלול לגרום לכך שמסמכים חשובים יפספסו בזמן קריאת התיק.

הטיפ הרביעי הוא להגיע לוועדה מוכנים. מומלץ להכין מראש דף קצר שמסכם את הליקויים ואת ההגבלות התפקודיות, כדי שלא תצאו מהוועדה ותגידו שכחתם את הדבר הכי חשוב. בוועדה חשוב להסביר בצורה ברורה איך המצב הרפואי משפיע על יכולת העבודה או על תפקוד במשק הבית, כי זו הסיבה שבגללה מגישים את התביעה.

מה כדאי לבדוק לפני שמגישים, או מיד אחרי שהגשתם

לוודא שאתם עומדים בתנאי הסף של גיל ותושבות.
לוודא שההכנסות שלכם מתחת לסף הרלוונטי.
להכין תיק רפואי מסודר שמציג גם אבחנות וגם מגבלות תפקוד.
לוודא שיש מסמך עוגן עדכני מהרופא המטפל שמסביר מה ההגבלות בפועל.
לזכור שמטרת התיק היא לא להרשים בכמות, אלא לשכנע בבהירות.

אני מאחל לכם רפואה שלמה והרבה בריאות.

הכתוב אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או רפואי.

עו"ד רז גלבוע

רז גלבוע

קוראים לי רז גלבוע ואני עורך דין,
עבדתי בחברת "זכותי" כשלוש שנים בתור מומחה לזכויות רפואיות וכיום אני בעלים של משרד פרטי בתחום.
נשוי לליהי, אבא של קאי, ריו ושל שני כלבים מתוקים - פיסטוק ויוגי.
בתור אח לילד אוטיסט, אני מכיר מקרוב את הקשיים איתם משפחות בישראל נאלצות להתמודד כאשר אחד מבני המשפחה "נכה" וכן את הצורך הממשי בעזרה כספית מהמדינה שמגולמת כקצבה.
בעיות רפואיות עלולות ליפול עלינו באמצע החיים וחשוב
לדעת מהם הצעדים הנכונים למימוש מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לנו, בין אם מול חברות הביטוח ובין אם מול המוסד לביטוח לאומי.
מבחינתי, אין סיפוק גדול יותר מלהעניק ללקוחות שלי
את הכספים המגיעים להם מהמוסדות השונים.
עם הזמן הבנתי שהמהות בלהיות עו"ד (ובן אדם), היא לעזור לאחרים
וזאת הסיבה שבחרתי להתמחות בתחום של זכויות רפואיות -
לעזור לאנשים במקומות הקשים שהחיים תופסים אותם.

אני מאחל לכם שפע של בריאות,
רז גלבוע, עו"ד

לשיחת ייעוץ ללא עלות אל תהססו ליצור איתי קשר
בטלפון האישי שלי - 050-7338090

רז גלבוע

רז גלבוע

קוראים לי רז גלבוע ואני עורך דין, עבדתי בחברת "זכותי" כשלוש שנים בתור מומחה לזכויות רפואיות וכיום אני בעלים של משרד פרטי בתחום. נשוי לליהי, אבא של קאי, ריו ושל שני כלבים מתוקים - פיסטוק ויוגי. בתור אח לילד אוטיסט, אני מכיר מקרוב את הקשיים איתם משפחות בישראל נאלצות להתמודד כאשר אחד מבני המשפחה "נכה" וכן את הצורך הממשי בעזרה כספית מהמדינה שמגולמת כקצבה. בעיות רפואיות עלולות ליפול עלינו באמצע החיים וחשוב לדעת מהם הצעדים הנכונים למימוש מלוא הזכויות הרפואיות המגיעות לנו, בין אם מול חברות הביטוח ובין אם מול המוסד לביטוח לאומי. מבחינתי, אין סיפוק גדול יותר מלהעניק ללקוחות שלי את הכספים המגיעים להם מהמוסדות השונים. עם הזמן הבנתי שהמהות בלהיות עו"ד (ובן אדם), היא לעזור לאחרים וזאת הסיבה שבחרתי להתמחות בתחום של זכויות רפואיות - לעזור לאנשים במקומות הקשים שהחיים תופסים אותם. ​ אני מאחל לכם שפע של בריאות, רז גלבוע, עו"ד

