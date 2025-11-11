נחנכה גינת "יהלי גור" בסמוך למתחם אלון עין שמר

נחנכה הגינה לזכרה של יהלי גור ז"ל, ילידת המושבה פרדס חנה כרכור, שנרצחה בפיגוע הדריסה בצומת כרכור בתחילת חודש מרץ השנה.

בטקס מרגש במיוחד לחנוכת "גינת יהלי גור", לזכרה של יהלי גור ז"ל, בת המושבה, אשר חייה נגדעו באכזריות בפיגוע הדריסה בצומת כרכור בתחילת חודש מרץ השנה השתתפו עשרות אנשים.

הגינה, ממוקמת מאחורי מתחם אלון עין שמר, בסמוך לצומת שבו אירע הפיגוע הקשה. הגינה נבנתה ביוזמת המשפחה ובשיתוף מתחם עין שמר אלון, כמקום של חיים, אור ותקווה – בדיוק כמו שהייתה יהלי.

“החיוך של יהלי האיר כל מקום שאליו נכנסה,” סיפרו בני המשפחה, “והגינה הזו נועדה לשמר את האור הזה, שימשיך להאיר לאחרים.”

הגינה נבנתה כפינת חמד מטופחת עם צמחייה, פינות ישיבה, והיא פתוחה לכלל הציבור. יוזמיה מקווים שתשמש מקום מפגש, התבוננות וזיכרון – מקום שדרכו רוח של אהבה, רוך ואנושיות תמשיך ללוות את דרכה ואורה של יהלי.