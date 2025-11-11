תמונה ליום הילד1.png
מבט אל 20/11/2025

הילד הפנימי שלנו – הוא עדיין

הולסיטיקר - חנות למטפלים ולספא
מדור פרסומי 13/11/2025

הוליסטיקר החנות למטפלים ולספא

נתינה.JPG
רגע לנשום 13/11/2025

יום הנדיבות 2025 – אדיבות, נדיבות

Designer 5.png
עסקים מקומיים 12/11/2025

שיווק מקומי באמצעות תוכן

  1. Home
  2. פרדס חנה כרכור
  3. נחנך בית תרבות מקומי פרכו"ר
פרדס חנה כרכור תרבות ופנאי

נחנך בית תרבות מקומי פרכו"ר

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 11/11/2025
  • 0 תגובות
  • 198 Views
השבוע נחנך אודיטוריום "האולם, בית תרבות מקומי פרכו"ר", במעמד נציגי מפעל הפיס, ראש המועצה המקומית פרדס חנה־ כרכור יוני חכימי, סגניו, חברי מליאת המועצה, נציגי בתי הספר והקהילה.
השבוע נחנך אודיטוריום "האולם, בית תרבות מקומי פרכו"ר", במעמד נציגי מפעל הפיס, ראש המועצה המקומית פרדס חנה־ כרכור יוני חכימי, סגניו, חברי מליאת המועצה, נציגי בתי הספר והקהילה. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור

השבוע נחנך אודיטוריום "האולם, בית תרבות מקומי פרכו"ר", במעמד נציגי מפעל הפיס, ראש המועצה המקומית פרדס חנה־ כרכור יוני חכימי, סגניו, חברי מליאת המועצה, נציגי בתי הספר והקהילה. באולם הושקעו כ- 9 מיליון ₪ והוא כולל 400 מקומות ישיבה.

בשעה טובה נחנך בטקס מרגש מרכז התרבות החדש ביישוב, בו הושקעו כ- 9 מיליון ₪ והוא מכיל 400 מקומות ישיבה שישמשו את התלמידים, צוותי ההוראה והקהילה כולה.  האולם ממוקם בין בתי הספר אורט החקלאי ואורט צומח והכניסה אליו דרך חניון ההסעות הישן בביה"ס חקלאי, צומת צנחנים הגנה.

האולם ישמש כמרכז קהילתי תרבותי שוקק חיים בלב היישוב. המבנה יאפשר קיום הופעות, הרצאות, טקסים ואירועי תרבות, ויתרום משמעותית לחיזוק הפעילות הקהילתית והאמנותית הענפה המתקיימת ביישוב. 

תכנון האולם כולל דגש על נגישות, אקוסטיקה מתקדמת ועיצוב נקי התואם את צורכי התושבים והאמנים כאחד. הפרויקט מומן כאמור בשיתוף מפעל הפיס, שהכיר בחשיבותו התרבותית של הקמת האולם, וכן בתמיכת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי :" בית התרבות המקומי, האולם מהווה נדבך נוסף בפיתוח תחום התרבות והחינוך בפרדס חנה-כרכור, הוא יאפשר לנו להעניק לתושבים ולתלמידים חוויות תרבותיות ואמנותיות ברמה הגבוהה ביותר. אני מודה למפעל הפיס, משרד החינוך, לראשת המועצה לשעבר הגר פרי יגור ועובדי המועצה על פועלם לקידום האודיטוריום ביישוב".

מ"מ, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק התרבות, עו"ד אייל כגן: "זהו ציון דרך לקידום תחומי התרבות ביישוב שלנו. נדאג להנגיש את האולם לקהילה ולהפכו למוקד תרבותי שוקק, שישמש את מוסדות החינוך, את היוצרים המקומיים ואת קהל התושבים הרחב  צעד משמעותי נוסף בדרכה של המועצה להעמקת חיי התרבות בקהילה.

 

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g נחנך בית תרבות מקומי פרכו"ר
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

חנה סהר (12)
תרבות ופנאי

פארק תעשייה קיסריה – עסקים ואומנות

מבנה החממה הטכנולוגיה בחברת נילסן יארח את "לילות ושמשות" - תערוכת צילום של האמנית חנה סהר
שמים אדומים גינץ קרדיט אבשלום לוי (2)
תרבות ופנאי

להקת המחול קמע – שתי יצירות בהופעה אחת

תתארח ב-19.3 בהיכל התרבות אור עקיבא במופע מיוחד בו מארח המנהל האומנותי, תמיר גינץ, את איציק גלילי
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר