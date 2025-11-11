נחנך בית תרבות מקומי פרכו"ר

השבוע נחנך אודיטוריום "האולם, בית תרבות מקומי פרכו"ר", במעמד נציגי מפעל הפיס, ראש המועצה המקומית פרדס חנה־ כרכור יוני חכימי, סגניו, חברי מליאת המועצה, נציגי בתי הספר והקהילה. באולם הושקעו כ- 9 מיליון ₪ והוא כולל 400 מקומות ישיבה.

בשעה טובה נחנך בטקס מרגש מרכז התרבות החדש ביישוב, בו הושקעו כ- 9 מיליון ₪ והוא מכיל 400 מקומות ישיבה שישמשו את התלמידים, צוותי ההוראה והקהילה כולה. האולם ממוקם בין בתי הספר אורט החקלאי ואורט צומח והכניסה אליו דרך חניון ההסעות הישן בביה"ס חקלאי, צומת צנחנים הגנה.

האולם ישמש כמרכז קהילתי תרבותי שוקק חיים בלב היישוב. המבנה יאפשר קיום הופעות, הרצאות, טקסים ואירועי תרבות, ויתרום משמעותית לחיזוק הפעילות הקהילתית והאמנותית הענפה המתקיימת ביישוב.

תכנון האולם כולל דגש על נגישות, אקוסטיקה מתקדמת ועיצוב נקי התואם את צורכי התושבים והאמנים כאחד. הפרויקט מומן כאמור בשיתוף מפעל הפיס, שהכיר בחשיבותו התרבותית של הקמת האולם, וכן בתמיכת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי :" בית התרבות המקומי, האולם מהווה נדבך נוסף בפיתוח תחום התרבות והחינוך בפרדס חנה-כרכור, הוא יאפשר לנו להעניק לתושבים ולתלמידים חוויות תרבותיות ואמנותיות ברמה הגבוהה ביותר. אני מודה למפעל הפיס, משרד החינוך, לראשת המועצה לשעבר הגר פרי יגור ועובדי המועצה על פועלם לקידום האודיטוריום ביישוב".

מ"מ, סגן ראש המועצה ומחזיק תיק התרבות, עו"ד אייל כגן: "זהו ציון דרך לקידום תחומי התרבות ביישוב שלנו. נדאג להנגיש את האולם לקהילה ולהפכו למוקד תרבותי שוקק, שישמש את מוסדות החינוך, את היוצרים המקומיים ואת קהל התושבים הרחב צעד משמעותי נוסף בדרכה של המועצה להעמקת חיי התרבות בקהילה.