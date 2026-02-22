מתכונים מתוקים שף עדן אמר לקראת יום מעשים טובים

טארט טאטין – Tarte Tatin

באדיבות שף צרפתי עדן אמר

לקראת יום מעשים טובים 2026, מיזם הדגל של 'עמותת רוח טובה' מקבוצת אריסון, שיצוין ב-10 במרץ, השף עדן אמר, שף צרפתי, משתף מתכון מתוק בהשראה צרפתית.

באמצעות אפייה ביתית ופעולה פשוטה של נתינה, ניתן לעצור לרגע לעשיית טוב ולהכנת משהו מתוק, כחלק מהמסר המרכזי של היום, "מאוחדים בטוב".

טארט תפוחים קרמל הפוך, קלאסיקה מהמטבח הצרפתי.

מצרכים (תבנית 24 ס”מ):

לקרמל ותפוחים:

6–7 תפוחים (גרני סמית / פינק ליידי)

120 גרם סוכר

80 גרם חמאה

1 כפית מיץ לימון

אופציונלי: חצי מקל וניל / קורט קינמון

לבצק: 1 גליל בצק עלים איכותי

אופן ההכנה:

קולפים תפוחים, חוצים ומוציאים ליבה.

במחבת או תבנית שמתאימה לתנור: ממיסים סוכר על אש בינונית עד קרמל זהוב, מוסיפים חמאה (זהירות מהאדים), מערבבים.

מסדרים את התפוחים צפוף מעל הקרמל (צד יפה כלפי מטה).

מטפטפים לימון, וניל / קינמון.

מבשלים על אש נמוכה 10–15 דק’ עד שהתפוחים מתרככים מעט.

מכסים בבצק עלים, מהדקים קצוות ודוקרים חורים קטנים.

אופים ב־180°C כ־30–35 דקות עד זהוב.

מקררים 5 דקות, הופכים בזהירות על צלחת הגשה.

טיפ שף: אל תפחד מקרמל כהה – שם נמצא הטעם.

להפוך כשהטארט חם אבל לא רותח.

להגיש עם שמנת מתוקה / קרם פרש / גלידת וניל.

בעמותת רוח טובה מזמינים את הציבור לעשות מעשה טוב לקראת יום המעשים הטובים, מיזם הדגל של העמותה, מקבוצת אריסון שיתקיים ב-10 במרץ.

הכנסו לאתר ובחרו את הדרך שלכם לעשות טוב.

https://www.good-deeds-day.org.il/