מתכון לעוגת דבש בחושה עם תה ארל גריי ותבלינים

חג שמח ומתוק! אין כמו ריח של עוגה מתוקה שנאפית בתנור כדי למלא את הבית באווירה חגיגית,

ואם אתם מחפשים מתכון קל, מהיר ומלא בטעמים שיפיל את כולם מהרגליים – הגעתם למקום הנכון.

העוגה הזו משלבת את הטעם הקלאסי והחמים של הדבש עם תוספת של תבלינים אקזוטיים ותה ארל גריי שמקפיץ את הכל לרמה אחרת.

היא כל כך בחושה ופשוטה, שתהפוך למתכון המנצח שלכם לראש השנה וגם לשאר ימות השנה. אז קדימה, בואו ניגש לעבודה!

מצרכים

קמח : 2 כוסות

: 2 כוסות אבקת אפייה : 1 כפית

: 1 כפית סודה לשתייה : 1 כפית

: 1 כפית תערובת תבלינים : קינמון טחון : 1 כפית ג'ינג'ר טחון : 1/2 כפית ציפורן טחון : 1/4 כפית אגוז מוסקט מגורר : קורט

: ביצים : 3 ביצים L

: 3 ביצים L דבש : 1 כוס

: 1 כוס שמן : 1/2 כוס (שמן קנולה או שמן צמחי אחר)

: 1/2 כוס (שמן קנולה או שמן צמחי אחר) סוכר חום : 1/2 כוס

: 1/2 כוס תה ארל גריי חזק: 1 כוס (הכינו תה חזק משקית אחת לפחות)

הוראות הכנה

חממו תנור מראש ל-170 מעלות ורפדו תבנית אינגליש קייק או תבנית עגולה בגודל 24 ס"מ בנייר אפייה. בקערה גדולה, ערבבו יחד את המרכיבים היבשים: קמח, אבקת אפייה, סודה לשתייה וכל התבלינים. בקערה נפרדת, טרפו את הביצים עם הדבש, השמן והסוכר החום עד לקבלת תערובת אחידה. שפכו את תערובת הביצים לקערה עם המצרכים היבשים וערבבו קלות, רק עד שהכל מתאחד. אל תערבבו יותר מדי. הוסיפו את התה החם וערבבו שוב בעדינות עד שהבלילה חלקה. שפכו את הבלילה לתבנית והכניסו לתנור. אפו במשך 40-50 דקות, או עד שקיסם שמוכנס למרכז העוגה יוצא נקי. הוציאו את העוגה מהתנור, צננו אותה מעט והגישו.

שנה טובה ומתוקה!