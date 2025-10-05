מפקד מחוז חיפה בפיקוד העורף בביקור בחדרה

מפקד מחוז חיפה בפיקוד העורף הנכנס, אל״מ יקיר בוקובזה קיים ביקור ראשון בחדרה, יחד עם ראש העיר ניר בן חיים. בפגישה השתתפו מנכ״לית העירייה זיוה הימברג, סמנכ״ל העירייה חנן אדרי, מנהל אגף אכיפה וביטחון בוריס קוסינובסקי, הקב״ט העירוני משה פישמן וכן בכירים נוספים. לצד מפקד המחוז השתתפו גם מפקד נפת גדור במחוז חיפה, אל״מ (מיל׳) משה חולי, מפקד יקל״ר חדרה, אל״מ (מיל׳) אורן ירון וקנ״ר גדור במחוז חיפה, סרן שיא דרעי.

במהלך הביקור סקרה מנכ״לית העירייה את העיר חדרה ועל היערכותה המתקדמת בשגרה ובחירום, הכוללת פיתוח שירותים עירוניים, שדרוג מערכות ביטחון והיערכות כוללת לתרחישי חירום. הקב״ט העירוני סקר את האתגרים הביטחוניים והעבודה של המכלולים בשעת חירום, בדגש על מערכות שליטה ובקרה חדשות שיחלו לפעול במסגרת מרכז שליטה עירוני, לצד פעילות מתנדבי סע״ר (סיוע עצמי ראשוני). מנהל אגף אכיפה וביטחון סקר את התנהלות העירייה במהלך מבצע "עם כלביא", את פעילות סיירת המקלטים ושיפוץ ותחזוקת המקלטים הציבוריים, סיירת האופנועים ומערך הפיקוח העירוני, וכן יוזמות קהילתיות לחיזוק החוסן. היקל״ר, אל״מ (מיל׳) אורן ירון, אמר כי העירייה ניהלה באופן מקצועי את שגרת החירום במבצע "עם כלביא", תוך שיתוף פעולה מצוין עם גדודי החילוץ של פיקוד העורף.

במהלך הביקור נחנך גם מרכז ההפעלה בחירום, שתוכנן לפני המלחמה והושלם כעת. המרכז נחנך בטקס צנוע, במעמד ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי מועצה, מנהלי אגפים ורב העיר. במרכז יפעלו כל המכלולים העירוניים במצב חירום, ובשגרה הוא ישמש כמרכז שליטה ובקרה מתקדם שיחלוש על מאות מצלמות ברחבי העיר.

מפקד המחוז, אל״מ יקיר בוקובזה, התרשם מיכולות ההפעלה ומהקמת מרכז ההפעלה החדש ואמר: "עיריית חדרה פועלת בשיתוף פעולה יוצא דופן להיערכות למצבי חירום מתוך מחויבות לביטחון התושבים – חדרה מוכנה לחירום".

ראש העיר, ניר בן חיים, סיכם: "הביטחון של תושבי חדרה הוא נדבך מרכזי ואנו משקיעים רבות בתחום – הקמנו סיירת אופנועים ויחידת רחפנים, רכשנו אמצעי לחימה, ובקרוב ייפתח מרכז שליטה ובקרה שיחלוש על מאות מצלמות בעיר. אנשי פיקוד העורף, ובפרט היקל״ר, עשו עבודה מקצועית ומסורה החל מהשבעה באוקטובר ובמבצע 'עם כלביא'. אני מאחל הצלחה רבה לאל״מ יקיר בוקובזה בתפקידו החדש. אנו מקווים לימים שקטים, אך נמשיך להיערך לכל תרחיש".