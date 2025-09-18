הסתיים פרויקט הסדרת פאנלים סולאריים בביה"ס אורט חקלאי ואורט שחר.
איכות סביבה מקומי פרדס חנה כרכור 18/09/2025

ממשיכים בפרויקט חוסן אנרגטי בפרדס חנה

איכות סביבה מקומי פרדס חנה כרכור

ממשיכים בפרויקט חוסן אנרגטי בפרדס חנה כרכור

  18/09/2025
הסתיים פרויקט הסדרת פאנלים סולאריים בביה"ס אורט חקלאי ואורט שחר. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור

הסתיים פרויקט הסדרת פאנלים סולאריים בביה"ס אורט חקלאי ואורט שחר.

ראש המועצה, יוני חכימי : " אנחנו פועלים להבטיח את החוסן האנרגטי למושבה שלנו תוך שמירה על הסביבה. התקנת הפאנלים הסולאריים היא לא רק פרויקט טכנולוגי –כלכלי, אלא יישום החזון שלנו לאחריות סביבתית כפי שהתחייבנו שהצטרפנו לתכנית שאפתנות אקלימית בהובלת נשיא המדינה, יצחק הרצוג". 

6 גגות נכללו בפרויקט החקלאי. במסגרת הפרויקט הכולל, יבוצעו התקנות פאנלים סולאריים על מבני ציבור, בהשקעה חסרת תקדים של כ- 14 מיליון ₪. הפרויקט עתיד להימשך עוד מספר חודשים.

מדובר בפרויקט רחב היקף להקמת מערכות פוטו-וולטאיות לייצור חשמל סולארי על גגות מבני ציבור ברחבי הרשות. מערכות פוטו-וולטאיות (או סולאריות) הן טכנולוגיה שממירה את אור השמש לחשמל באמצעות תאים סולאריים. המערכת מותקנת לרוב על גגות מבנים ומשתמשת באנרגיה זמינה, טבעית ונקייה – השמש – לייצור חשמל.

במסגרת הפרויקט, יותקנו מערכות פוטו וולטאיות על גגותיהם של 10 בתי ספר, לצד כ-50 מערכות קטנות בגגות גני הילדים. ההספק המתקבל כ DC3500 (Direct Current) עלות הפרויקט נאמדת בכ-14 מיליון ש"ח, כאשר ההכנסה השנתית הצפויה ממכירת החשמל נאמדת בכ-2 מיליון ₪ בשנה. מדובר בצעד משמעותי לקידום קיימות, חיסכון באנרגיה והפחתת זיהום האוויר, תוך ניצול יעיל של משאבי הגג הציבוריים לטובת כלל התושבים.

מהלך זה הוא חלק ישיר מחזון חוסן אנרגטי מקומי בתכנית שאפתנות אקלימית וחוסן סביבתי בהובלת נשיא המדינה יצחק הרצוג, אליה נבחרה המועצה, מבין 10 רשויות במדינה. המועצה המקומית בחרה להתמקד במסלול החוסן האנרגטי, תוך שאיפה להפוך את הרשות למודל לאומי של ייצור ואגירת אנרגיה מתחדשת. במסגרת התכנית, המועצה שואפת להשיג איפוס אנרגטי בצריכת החשמל של הרשות (מבני הציבור ותאורת הרחוב) בתוך חמש שנים, לחזק את הביטחון האנרגטי של כלל התושבים בשגרה ובחירום, ולהרחיב ייצור האנרגיות המתחדשות ברחבי היישוב, כולל בבתי התושבים.

 

