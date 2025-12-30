מליאת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור אישרה ברוב קולות את תקציב

הצעת התקציב מסתכמת בכ-400 מיליון ₪ ומהווה גידול של % 9 מתקציב שנה קודמת.

תקציב המועצה מהווה ביטוי לפעילות המועצה ולתכניות העבודה של אגפי ומחלקות המועצה במהלך שנת התקציב הנוכחית. התקציב אושר במליאת המועצה שהתקיימה ביום חמישי האחרון, ה-25.12.25.

התקציב נבנה מתוך אחריות תקציבית לקראת המשימות השונות הצפויות במהלך שנת התקציב, לרבות המלחמה, המשך היערכות לחירום ולמצב אי הוודאות השורר במדינה. התקציב שאושר נבנה לאחר דיונים מקצועיים של ראש המועצה, יוני חכימי סגני ראש המועצה, חברי הנהלת המועצה, מנכ"לית המועצה, גזברית המועצה יחד עם מנהלי האגפים והמחלקות המועצה וזאת לאחר שחברי הנהלת המועצה אישרו את מסגרת הצעתו בישיבה שנערכה טרם אושר התקציב במליאה.

פעילות המים יוצאת לתאגיד מים משותף לרשויות פרדס חנה כרכור, חריש ואור עקיבא, ובניטרול פעילות זו מדובר בעלייה של כ־9% לעומת השנה הקודמת. תקציב שיופנה להשקעה ביישוב ולרווחת התושבים.

מערכת החינוך מהווה כ־42% מסך התקציב, עלייה לעומת כ־39% בשנה הקודמת. מלבד בשורת החינוך תקציב 2026 יביא עמו בשורה שתעמיד את השירות לתושב במרכז. במסגרת התקציב תחזק המועצה את המוקד העירוני כגורם רשותי שינוהל ישירות, תוך שיפור מודל ההעסקה ומעבר מהעסקה חיצונית להעסקה ישירה, לטובת יציבות מקצועית ושירות רציף. במקביל יותאמו מבני הניהול להיקפי הביצוע ההולכים וגדלים, עם הקמת אגף ביצוע ייעודי שיבצע הפרדה בין תכנון לבין ביצוע ותחזוקה שוטפת. אגף שפ״ע ותברואה יורחב ויותאם לגידול היישובי, כולל הוספת אזור שירות והפעלת משמרות אחר הצהריים באזורי עומס. גם תחום הגינון ישודרג באמצעות פיצול אזורי ההפעלה, במטרה לשפר את איכות ודיוק השירות. לצד זאת יוקם אגף אסטרטגיה, חדשנות ופיתוח כלכלי לחיזוק ההכנסות והיציבות הכלכלית והמשך פיתוח אזור תעסוקה אילנות ואזורית תעסוקה נוספים בתכנית רב שנתית. התקציב יכלול גם השקעה משמעותית בחירום וביטחון, כחלק מהיערכות המועצה לחירום.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "מליאת המועצה אישרה תקציב מאוזן, אחראי ומותאם לאתגרי התקופה, המשקף את מחויבותנו להמשיך ולהעניק שירותים לתושבי המושבה, לחזק את החוסן הקהילתי ולהמשיך ולפעול לפיתוח היישוב שלנו. התקציב שם דגש על תחומי הליבה של חיי הקהילה, חינוך, רווחה, , שיפור השירות לתושב, פיתוח כלכלי, איכות הסביבה ותשתיות. במקביל, אנו ממשיכים לפעול לחיזוק הכלכלה המקומית, בין היתר בהמשך קידום אזור התעסוקה אילנות שיבטיח את יציבותה ושגשוגה של פרדס חנה כרכור בשנים הבאות. אני מודה לסגניי, לחברי המועצה, למנכ"לית המועצה, לגזברית המועצה ולצוותה המקצועי וכמובן למנהלי האגפים ולעובדות ולעובדים, על עבודה משותפת, מקצועיות ומסירות למען התושבים."

מנכ"לית המועצה, קרן ז'אנו: "תקציב המועצה לשנת 2026 יביא עמו בשורה ניהולית שתעמיד את השירות לתושב במרכז, עם חיזוק המוקד העירוני כגורם רשותי בניהול ישיר, התאמת מבני הניהול להיקפי הביצוע ושדרוג מערכי התחזוקה, הגינון והביטחון. התקציב יאפשר יציבות מקצועית, רציפות שירות והיערכות אחראית לצמיחה היישובית. אני מברכת על אישור תקציב המועצה המשקף תכנון ארוך טווח ומחויבות לרווחת התושבים. התקציב גובש בשיתוף פעולה הדוק בין ראש המועצה, הנהלת המועצה, הגזברית, מנהלי האגפים והצוותים המקצועיים, והוא יאפשר לנו להמשיך ולחזק את השירות לתושב״.

גזברית המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, רו"ח אורלי ירדן: "התקציב שאושר משקף גידול של כ־9% ביחס לתקציב השנה הקודמת, ומהווה ביטוי למחויבות המועצה להמשך פיתוח וטיוב השירותים הניתנים לתושבים. תהליך גיבוש התקציב בוצע מתוך בחינה מעמיקה של צורכי הפעילות השוטפת והמתוכננת של המועצה, על כלל אגפיה ומחלקותיה, לשנת העבודה הנוכחית, ובהלימה למדיניות ראש המועצה והנהלתה. תודה לצוות אגף הכספים ולכלל הגורמים שלקחו חלק בתהליך ועל שיתוף הפעולה".