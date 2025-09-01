דר מוחמד מרעי רופא פנימאי מומחה ממלרד חדרה של המאוחדת.
החצבת חזרה להוות איום משמעותי בישראל

חדרה מקומי נדל"ן

מחדשים את חדרה: פרויקט "בין עיר ליער"- יוצא לדרך

  01/09/2025
מחדשים את חדרה: פרויקט "בין עיר ליער"- יוצא לדרך
מחדשים את חדרה: פרויקט "בין עיר ליער"- יוצא לדרך. צילום: דוברות עיריית חדרה

בטקס הריסה חגיגי שנערך השבוע במעמד בכירי העירייה והנהלת חברת אאורה השקעות, הושק פרויקט "אאורה חדרה – בין עיר ליער" האירוע התקיים במעמד יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל ובעלים אאורה, ראש עיריית חדרה ניר בן חיים, מנכ"לית העירייה זיוה הימברג, מהנדס העיר ארז טל, עו"ד הילה סולומון ממשרד רולוף ינאי – נציגת הדיירים, ומר יורם אוסידון, ראש מנהלת הדיירים בחברת אתוס.

במסגרת הפרויקט, יוקמו 530 יחידות דיור חדשות ב-3 מגדלי מגורים מודרניים (26–40 קומות), לצד שטחי מסחר דיור להשכרה , מבני ציבור ופיתוח סביבתי איכותי שישלב בין המרכז האורבני לבין הטבע שמסביב. הפרויקט ממוקם במתחם הרחובות פרנק, שמעוני דוד וצפרה בשכונת רסקו בעיר, במקום 96 יחידות הדיור הישנות שנהרסו. עד כה אאורה מכרה 139 דירות במסגרת מכירה מוקדמת. הפרויקט מצטרף לשורת יוזמות של אאורה בחדרה: פרויקט "נחל פרת" שהושלם בהצלחה ופרויקט "חדרה סיטי" הנמצא לקראת אכלוס. מיקומו האסטרטגי של הפרויקט בסמוך למרכז העיר, לתחנת הרכבת, לים, ולצירי תחבורה ראשיים (כביש 2 וכביש 4) – מבטיח נגישות גבוהה למרכזי תעסוקה ובילוי ולמתחם העסקים המתפתח אנרג'י פארק ובקרוב תעבור תחנה מרכזית ויוקם מרכז תחבורה משולב, כל זאת לצד איכות חיים קהילתית ועשירה.

ניר בן חיים, ראש עירייה חדרה מסר כי, "היום אנחנו לא רק מכריזים על בנייה חדשה אלא מעצבים את פני העיר לשנים קדימה, כאן ברסקו שכונה בת למעלה מ-60, אנחנו מקדמים את החזון של חדרה – לחדש את השכונות הוותיקות ולהעניק איכות חיים לתושבים שגרים היום ואלו שיבואו לגור בחדרה בעתיד. פגשתי תושבים יקרים שגדלו בשכונה ושאני מכיר היטב. אני שמח בשבילם שעבורם זה חלום שהתגשם. בשנים הקרובות עוד ועוד תושבים יהנו מדירות חדשות ומפיתוח סביבתי".

יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל אאורה ישראל, מסר כי "אנחנו מאמינים גדולים בעיר חדרה ובהתפתחות שלה .ומודים לראש העיר ולמהנדס העיר על שיתוף הפעולה המצוין. הפרויקט יבנה בסטנדרטים הגבוהים ביותר ויבנה כמקשה אחת ויאוכלס כשכונה מושלמת. אני מודה לדיירים הותיקים על הבחירה בנו כשותפים שלהם למשימה. אנחנו מתרגשים עם הדיירים ועם סיום הבניה נשלים את המשימה המשותפת".

