Tofu and Mushroom Stir Fry A Light, Healthy, and Flavorful Meal
ברגע על הצלחת 08/12/2025

מוקפץ טופו ופטריות

1754604773.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 08/12/2025

הגשת הצעות

האשמה ככלי: הפיכת המעמסה הפנימית למורה דרך
מרחב משפחתי 08/12/2025

האשמה ככלי: הפיכת המעמסה הפנימית למורה

Remembering the late Tal Eliyahu
בריאות וספורט חדרה 08/12/2025

זוכרים את טל אליהו ז"ל

  1. Home
  2. ברגע על הצלחת
  3. מוקפץ טופו ופטריות
ברגע על הצלחת

מוקפץ טופו ופטריות

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 08/12/2025
  • 0 תגובות
  • 90 Views
Tofu and Mushroom Stir Fry A Light, Healthy, and Flavorful Meal

מתכון מהיר ופשוט המשלב טופו עשיר בחלבון ופטריות עסיסיות, מושלם לארוחת צהריים או ערב קלילה ומזינה.

מצרכים נדרשים:

טופו: 200 גרם טופו  (מומלץ לנקז ולייבש היטב)

פטריות: 250 גרם פטריות שמפיניון פרוסות

ירקות בסיס:

1 בצל קטן, קצוץ דק

2 שיני שום, קצוצות

רטבים ותיבול:

2 כפות רוטב סויה (או תמרי)

1 כף שמן שומשום

מלח ופלפל שחור גרוס, לפי הטעם

שמן לטיגון: 1 כף שמן זית (או שמן קנולה/שומשום)

לקישוט (אופציונלי): בצל ירוק קצוץ

הוראות הכנה:

חימום הבסיס: חממו את שמן הזית במחבת (ווק או מחבת גדולה) על חום בינוני-גבוה.

טיגון הבצל: הוסיפו את הבצל הקצוץ וטגנו כ-3 דקות, תוך ערבוב, עד שהוא מתרכך ומזהיב קלות.

הוספת שום ופטריות: הוסיפו את השום הקצוץ ואת הפטריות הפרוסות. טגנו יחד במשך 5-7 דקות, עד שהפטריות משחררות נוזלים ומקבלות צבע זהוב עמוק.

שילוב הטופו והרטבים: הכניסו למחבת את הטופו המנוקז. מזגו מעל את רוטב הסויה ואת שמן השומשום.

הקפצה ואיחוד טעמים: הקפיצו וערבבו היטב כ-5 דקות נוספות, כדי לוודא שהטופו והפטריות עטופים ברוטב.

תיבול והגשה: תבלו במלח ופלפל לפי העדפתכם. הגישו את המוקפץ חם, ואם בחרתם בכך – פזרו מעל בצל ירוק טרי קצוץ.

הצעת הגשה: מומלץ להגיש מעל אורז לבן, אורז מלא או אטריות מוקפצות.

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g מוקפץ טופו ופטריות
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

יש לך מה להגיד על הכתבה? אפשר לצרף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות נוספות שיכולות לעניין אותך

1742912720.png
ברגע על הצלחת

טעים, בריא ומפנק: סלט טונה עם גרגרי חומוס שמשדרג כל ארוחה

סלט טונה עם גרגרי חומוס סלט טונה עם גרגרי חומוס הוא מנה קלה ובריאה שמתאימה לכל שעה ביום.   מרכיבים:
1742912502.png
ברגע על הצלחת

הפתרון המושלם: אורז מוקפץ עם ירקות קפואים – מתכון מהיר וזמין!

אורז מוקפץ עם ירקות קפואים מתכון קל ופשוט להכנה, מושלם לארוחה מהירה ובריאה. רכיבים: – 2 כוסות אורז מבושל –
ניתן ליצור איתנו קשר בערוצים הבאים
ליצירת קשר