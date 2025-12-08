מוקפץ טופו ופטריות

מתכון מהיר ופשוט המשלב טופו עשיר בחלבון ופטריות עסיסיות, מושלם לארוחת צהריים או ערב קלילה ומזינה.

מצרכים נדרשים:

טופו: 200 גרם טופו (מומלץ לנקז ולייבש היטב)

פטריות: 250 גרם פטריות שמפיניון פרוסות

ירקות בסיס:

1 בצל קטן, קצוץ דק

2 שיני שום, קצוצות

רטבים ותיבול:

2 כפות רוטב סויה (או תמרי)

1 כף שמן שומשום

מלח ופלפל שחור גרוס, לפי הטעם

שמן לטיגון: 1 כף שמן זית (או שמן קנולה/שומשום)

לקישוט (אופציונלי): בצל ירוק קצוץ

הוראות הכנה:

חימום הבסיס: חממו את שמן הזית במחבת (ווק או מחבת גדולה) על חום בינוני-גבוה.

טיגון הבצל: הוסיפו את הבצל הקצוץ וטגנו כ-3 דקות, תוך ערבוב, עד שהוא מתרכך ומזהיב קלות.

הוספת שום ופטריות: הוסיפו את השום הקצוץ ואת הפטריות הפרוסות. טגנו יחד במשך 5-7 דקות, עד שהפטריות משחררות נוזלים ומקבלות צבע זהוב עמוק.

שילוב הטופו והרטבים: הכניסו למחבת את הטופו המנוקז. מזגו מעל את רוטב הסויה ואת שמן השומשום.

הקפצה ואיחוד טעמים: הקפיצו וערבבו היטב כ-5 דקות נוספות, כדי לוודא שהטופו והפטריות עטופים ברוטב.

תיבול והגשה: תבלו במלח ופלפל לפי העדפתכם. הגישו את המוקפץ חם, ואם בחרתם בכך – פזרו מעל בצל ירוק טרי קצוץ.

הצעת הגשה: מומלץ להגיש מעל אורז לבן, אורז מלא או אטריות מוקפצות.