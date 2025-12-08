מוקפץ טופו ופטריות
מתכון מהיר ופשוט המשלב טופו עשיר בחלבון ופטריות עסיסיות, מושלם לארוחת צהריים או ערב קלילה ומזינה.
מצרכים נדרשים:
טופו: 200 גרם טופו (מומלץ לנקז ולייבש היטב)
פטריות: 250 גרם פטריות שמפיניון פרוסות
ירקות בסיס:
1 בצל קטן, קצוץ דק
2 שיני שום, קצוצות
רטבים ותיבול:
2 כפות רוטב סויה (או תמרי)
1 כף שמן שומשום
מלח ופלפל שחור גרוס, לפי הטעם
שמן לטיגון: 1 כף שמן זית (או שמן קנולה/שומשום)
לקישוט (אופציונלי): בצל ירוק קצוץ
הוראות הכנה:
חימום הבסיס: חממו את שמן הזית במחבת (ווק או מחבת גדולה) על חום בינוני-גבוה.
טיגון הבצל: הוסיפו את הבצל הקצוץ וטגנו כ-3 דקות, תוך ערבוב, עד שהוא מתרכך ומזהיב קלות.
הוספת שום ופטריות: הוסיפו את השום הקצוץ ואת הפטריות הפרוסות. טגנו יחד במשך 5-7 דקות, עד שהפטריות משחררות נוזלים ומקבלות צבע זהוב עמוק.
שילוב הטופו והרטבים: הכניסו למחבת את הטופו המנוקז. מזגו מעל את רוטב הסויה ואת שמן השומשום.
הקפצה ואיחוד טעמים: הקפיצו וערבבו היטב כ-5 דקות נוספות, כדי לוודא שהטופו והפטריות עטופים ברוטב.
תיבול והגשה: תבלו במלח ופלפל לפי העדפתכם. הגישו את המוקפץ חם, ואם בחרתם בכך – פזרו מעל בצל ירוק טרי קצוץ.
הצעת הגשה: מומלץ להגיש מעל אורז לבן, אורז מלא או אטריות מוקפצות.