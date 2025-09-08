לנה פיזמן - פיזיותרפיסטית בכירה מאוחדת מחוז צפון.
ברגע על הצלחת

מג’דרה קלה עם בצל ירוק: המתכון המושלם לארוחת ערב מהירה

  • 08/09/2025
מג'דרה קלה עם בצל ירוק

מג'דרה קלה עם בצל ירוק – מנה קלאסית עם טוויסט קליל שתהפוך לארוחה נהדרת.
השילוב של עדשים רכות, אורז אוורירי וריח משכר של בצל מטוגן, עם נגיעות רעננות של בצל ירוק, הוא פשוט חלומי. הכול בסיבוב אחד של סיר!

מרכיבים:

  • 1 כוס אורז (רצוי אורז לבן ארוך כמו בסמטי, שמתאים יותר למג'דרה)
  • ½ כוס עדשים חומות או ירוקות (שטופות היטב)
  • 2 כוסות מים (או ציר ירקות, לטעם עשיר יותר)
  • 2 כפות שמן זית איכותי
  • 1 בצל קטן, קצוץ דק
  • חופן נדיב של בצל ירוק, קצוץ (כ-2-3 גבעולים)
  • ½ כפית מלח (או לפי הטעם)
  • ¼ כפית פלפל שחור גרוס טרי (או לפי הטעם)
  • אופציונלי לשדרוג: ¼ כפית כמון, מעט עלי כוסברה טרייה קצוצה.

 

הוראות הכנה:

  1. מכינים את האורז והעדשים: שוטפים את האורז והעדשים יחד במסננת תחת מים קרים, עד שהמים צלולים. מסננים היטב ומניחים בצד.
  2. מטגנים את הבצל: בסיר עם תחתית כבדה, מחממים את שמן הזית על חום בינוני. מוסיפים את הבצל הקצוץ ומטגנים תוך ערבוב מדי פעם, עד שהוא מתרכך ונהיה שקוף-זהוב (כ-5-7 דקות).
  3. מוסיפים את המרכיבים העיקריים: מוסיפים לסיר את האורז והעדשים השטופים, המים, המלח והפלפל (ואת הכמון, אם משתמשים).
  4. מבשלים את המג'דרה: מביאים את התערובת לרתיחה עדינה. מכסים את הסיר היטב, מנמיכים את הלהבה לאש נמוכה-מינימלית ומבשלים במשך 20 דקות בדיוק. חשוב לא להרים את המכסה בשלב זה!
  5. מנוחה ואיחוד: מכבים את הלהבה ומשאירים את הסיר מכוסה למשך 5-10 דקות נוספות. המנוחה מאפשרת לאורז ולעדשים להפריד ולקבל מרקם אוורירי ומושלם.
  6. גימור והגשה: מסירים את המכסה, מוסיפים את הבצל הירוק הקצוץ (ואת הכוסברה, אם משתמשים) ומערבבים בעדינות עם מזלג כדי להפריד את הגרגירים. מגישים מיד חם!

בתיאבון! המג'דרה נהדרת בפני עצמה, עם יוגורט קר, או לצד סלט ירקות טרי.

