מאוחדים בטוב – יום מעשים טובים יתקיים ב-10 במרץ 

מעל 2.5 מיליון ישראלים צפויים להשתתף. יוזמת היום, שרי אריסון: "זהו יום שמהווה דוגמא איך העולם שלנו יכול להיראות כל הזמן, יום יום בשנה"

יום מעשים טובים, מיזם הדגל של עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון, יציין השנה 20 שנה להיווסדו ויתקיים ב-10 במרץ 2026. במסגרת יום השיא השנתי לעשיית טוב, צפויים להשתתף מעל 2.5 מיליון ישראלים באלפי פרויקטים קהילתיים ובפעילויות התנדבות ברחבי הארץ, תחת המסר המרכזי "מאוחדים בטוב".

המיזם, שהחל ב-2007 עם 7,000 משתתפים ו-120 פרויקטים, הפך לתנועה חברתית רחבת היקף הכוללת כיום השתתפות של מעל ל- 95% מהרשויות המקומיות בישראל, מאות חברות עסקיות, אלפי עמותות וארגונים, ומיליוני אזרחים מכל המגזרים והקהילות. יום מעשים טובים מצוין כיום ב-115 מדינות ברחבי העולם ומשתתפים בו מיליוני בני אדם.

שרי אריסון, שיזמה את יום המעשים הטובים לפני 20 שנים: "יום המעשים הטובים – יום שיא לעשיית טוב כל השנה – הפך כבר למסורת בת 20 שנים. זהו יום שמהווה דוגמה הממחישה כיצד יכול העולם שלנו להיראות כל הזמן, יום יום בשנה".

לכבוד יום מעשים טובים ה-20, יוקמו "שבילי מעשים טובים" חדשים ברחבי הארץ בשיתוף רשויות מקומיות. השבילים, שיוקמו על ידי מתנדבים, יאירו את העשייה החברתית-קהילתית בכל רשות ויציעו למבקרים חוויה אינטראקטיבית של עשיית טוב. כל שביל יכלול נקודות ציון המספרות את סיפור העשייה המקומית – מעמותות ויזמים חברתיים ועד לארגונים הפועלים למען הקהילה. השבילים ישמשו כמוקד משיכה קהילתי לאורך כל השנה, יעלו את המודעות החברתית, ויסייעו בגיוס ובשימור מתנדבים. השקת השבילים תתקיים ביום מעשים טובים עצמו במסגרת פעילויות שיא מקומיות.

רפי אלול, יו"ר עמותת רוח טובה מקבוצת אריסון: "במהלך 20 השנים האחרונות, יום מעשים טובים הפך מיום אחד של התנדבות לתנועה חברתית המעודדת עשיית טוב כל השנה. אנו גאים לראות כיצד המיזם מחבר בין כל חלקי החברה הישראלית – יהודים וערבים, חילונים ודתיים, צעירים ומבוגרים – סביב המכנה המשותף של נתינה וערבות הדדית."

היכנסו לאתר יום מעשים טובים ובחרו את הדרך שלכם לעשות טוב.