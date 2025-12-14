לחמניות גבינה ללא לישה: מתכון מהיר וטעים לארוחת בוקר

לחמניות גבינה אקספרס: רכות, פשוטות ומושלמות לכל רגע

אם אתם מחפשים מתכון מנצח שמביא ניחוחות מאפה חמימים למטבח בפחות מחצי שעה – הגעתם למקום הנכון.

לחמניות הגבינה האלה הן הפתרון המושלם לימי חול עמוסים, לארוחת בוקר מאוחרת בסוף השבוע או כנשנוש מנחם ליד הקפה.

הן סופר פשוטות להכנה, דורשות ערבוב קצר בקערה אחת, והתוצאה? לחמניות קלילות, רכות ואווריריות עם טעם מלוח וממכר.

המרקם הפנימי העשיר מגבינת הפטה יחד עם הציפוי הפריך הופכים אותן ללהיט מיידי.

מצרכים

2 כוסות קמח לבן

1 כוס גבינת פטה מפוררת

1/2 כוס יוגורט (3% ומעלה)

1/4 כוס שמן זית

1 ביצה גודל L

1 כף אבקת סודה לשתייה

1/2 כפית מלח (להתאים לפי מליחות הפטה)

שומשום או קצח לעיטור (לפי הטעם)

הוראות הכנה

חימום מראש והכנה: חממו תנור לטמפרטורה של $180^{\circ}C$ ורפדו תבנית אפייה בנייר אפייה.

ערבוב יבשים: בקערה גדולה, ערבבו יחד את הקמח, אבקת הסודה לשתייה והמלח. ודאו שהאבקה מפוזרת היטב.

הוספת הרטובים והגבינה: הוסיפו פנימה את הגבינה המפוררת, היוגורט, שמן הזית והביצה.

לישה קלה/ערבוב: ערבבו את התערובת היטב (עם כף או מעט בידיים) עד שמתקבל בצק אחיד, רך ודביק מעט. הימנעו מעיבוד יתר כדי לשמור על האווריריות.

יצירת הלחמניות: בעזרת כף, צרו מהבצק כדורים קטנים (בגודל כדור פינג-פונג) והניחו אותם על התבנית המרופדת, תוך שמירה על רווחים קטנים ביניהם.

עיטור ואפייה: פזרו מעל כל לחמנייה שומשום או קצח. הכניסו לתנור המחומם.

זמן אפייה: אפו במשך כ-20 דקות, או עד שהלחמניות תופחות, משחימות קלות ומזהיבות יפה.

קירור והגשה: הוציאו מהתנור והניחו ללחמניות להתקרר מעט לפני ההגשה. הן טעימות במיוחד כשהן חמימות.