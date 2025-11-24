הדירה כבר לא מרגישה "נכון"? כך תהפכו אותה לבית שתמיד רציתם.
מדור פרסומי 25/11/2025

הדירה כבר לא מרגישה "נכון"? כך

A community on wheels is underway a vision of a bicycle colony
פרדס חנה כרכור 24/11/2025

קהילה על גלגלים יוצאת לדרך –

Hadera Municipality concludes enforcement operation to maintain order and cleanliness in public spaces
איכות סביבה מקומי 24/11/2025

עיריית חדרה סיכמה מבצע אכיפה לשמירה

1751921646.png
AI לעסקים - לתרגל ובקלות! 24/11/2025

סדנאות אונליין

ברגע על הצלחת

לחם שיפון מהיר

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 24/11/2025
  • 0 תגובות
  • 93 Views
Homemade rye bread
לחם שיפון מהיר – טעם ביתי בקלות

אין כמו ריח של לחם טרי שממלא את הבית. לחם השיפון הזה הוא פתרון מושלם
כשמתחשק משהו בריא, מזין ובלי שעות במטבח.

כמה רכיבים פשוטים, ערבוב קצר, ותוך פחות משעה יש לכם כיכר לחם חמה שמחכה להיכנס לשולחן.

רכיבים:

  • 250 גרם קמח שיפון
  • 200 מ"ל מים פושרים
  • 1 כפית מלח
  • 1 כף דבש
  • 1 שקית (10 גרם) שמרים יבשים
  • 2 כפות שמן זית

אופן ההכנה:

  1. בקערה גדולה מערבבים קמח שיפון, מלח ושמרים.
  2. מוסיפים מים פושרים, שמן זית ודבש. מערבבים עד שהבצק מתאחד.
  3. מכסים ומניחים להתפחה של כ-30 דקות במקום חמים.
  4. מחממים תנור ל-200 מעלות.
  5. מעצבים את הבצק לכיכר ומניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה.
  6. אופים 30–35 דקות, עד שהלחם זהוב וקולו חלול כשנוקשים עליו.

בתיאבון!

02bca2657b3cd479565bce7f97679e3862c846329ca19263d85f0f321f2a89d9?s=96&d=mm&r=g לחם שיפון מהיר
מערכת השרון הצפוני
Author on this site.
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

About Author

