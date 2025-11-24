לחם שיפון מהיר

אין כמו ריח של לחם טרי שממלא את הבית. לחם השיפון הזה הוא פתרון מושלם

כשמתחשק משהו בריא, מזין ובלי שעות במטבח.

כמה רכיבים פשוטים, ערבוב קצר, ותוך פחות משעה יש לכם כיכר לחם חמה שמחכה להיכנס לשולחן.

רכיבים:

250 גרם קמח שיפון

200 מ"ל מים פושרים

1 כפית מלח

1 כף דבש

1 שקית (10 גרם) שמרים יבשים

2 כפות שמן זית

אופן ההכנה:

בקערה גדולה מערבבים קמח שיפון, מלח ושמרים. מוסיפים מים פושרים, שמן זית ודבש. מערבבים עד שהבצק מתאחד. מכסים ומניחים להתפחה של כ-30 דקות במקום חמים. מחממים תנור ל-200 מעלות. מעצבים את הבצק לכיכר ומניחים בתבנית מרופדת בנייר אפייה. אופים 30–35 דקות, עד שהלחם זהוב וקולו חלול כשנוקשים עליו.

בתיאבון!