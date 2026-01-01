לזניה בטטה וצנוברים: שילוב מנצח של מתיקות וקראנץ'
מחפשים ארוחה משפחתית קצת אחרת? הלזניה הזו היא בדיוק מה שאתם צריכים: שילוב מושלם של בטטה קרמית, גבינות מפנקות וצנוברים שנותנים טוויסט קראנצ'י בכל ביס.
מה צריך?
בטטות: 2 יחידות בינוניות.
גבינות: 200 גרם ריקוטה + 100 גרם מוצרלה מגוררת (לשכבה העליונה).
קראנץ': 50 גרם צנוברים (קלו אותם קלות על מחבת יבשה, זה משדרג הכל!).
דפי לזניה: בערך 6 דפים.
רוטב עגבניות: כוס אחת של הרוטב האהוב עליכם.
לקשירה ותיבול: 1 ביצה, חצי כפית כמון, חצי כפית מלח ורבע כפית פלפל שחור.
איך מכינים?
מתארגנים: מחממים תנור ל-180°C.
הבסיס של הבטטה: מקלפים את הבטטות, מבשלים אותן במים עד שהן רכות ומועכים אותן לפירה חלק (או "קוסקוס" גס אם אתם אוהבים מרקם).
המילוי: מוסיפים לקערת הבטטה את הריקוטה, הביצה והתבלינים (כמון, מלח, פלפל). מערבבים טוב-טוב עד לקבלת קרם עשיר.
מרכיבים את הקסם:
משמנים קצת תבנית אפייה.
מניחים שכבה של דפי לזניה ומעליה מפזרים חצי מתערובת הבטטה.
שמים עוד שכבת דפים, מעליהם מורחים את רוטב העגבניות ומפזרים חצי מכמות הצנוברים.
פיניש מושלם: מסיימים בשכבת דפים אחרונה, ומעליה מפזרים בנדיבות את המוצרלה המגוררת (ואת שאר הצנוברים).
לאפייה: מכניסים לתנור למשך 25 דקות, עד שהגבינה נמסה, מבעבעת ומקבלת צבע זהוב משגע.
בתיאבון!