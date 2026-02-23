לזכר הבוגר שנפל – כיתת חוץ יחודית נבנתה בישיבת אמית נתיבות דרור אור עקיבא

בטקס מרגש ועוצמתי שנערך בישיבת אמית נתיבות דרור באור עקיבא, נחנכה "כיתת

חוץ" ייחודית לזכרו של בוגר הישיבה יהודה גטו הי"ד, שנפל במלחמת התקומה

(חרבות ברזל).

ישיבת אמית נתיבות דרור באור עקיבא ציינה השבוע (א') אירוע של זיכרון ושל

בנייה, עם חנוכתה הרשמית של כיתת החוץ החדשה במוסד. המבנה, שעוצב כפרגולת

לימודים פתוחה ומזמינה תחת כיפת השמיים, הוקם לזכרו של יהודה גטו הי"ד, תושב

פרדס חנה ובוגר הישיבה, אשר נפל בקרב במהלך מלחמת "חרבות ברזל".

הבחירה להנציח את יהודה דווקא בכיתת חוץ אינה מקרית. יהודה, שהיה ידוע כאיש של

מרחבים וחיוניות, התאפיין בחיבור בלתי אמצעי לחיים. הכיתה החדשה, שאין לה

קירות מגבילים והיא פתוחה לאוויר ולאור, משקפת את אישיותו הקורנת ואת הרוח

החופשית והאופטימית שלו.

כחלק מיום ההנצחה, קיבלו תלמידי הישיבה דף לזכרו של יהודה, וכל תלמיד קיבל על

עצמו מעשה טוב לזכרו. בנוסף, התבקשו התלמידים לכתוב על מה יש להם להודות

בחייהם – מתוך רצון לדבוק בדרכו של יהודה, שהיה נער שראה את הטוב והכיר בו בכל

עת.

בטקס השתתפו בני המשפחה, נציגי צה"ל, ובכירים מרשת אמית, שהתאחדו כולם סביב

המבנה החדש שיהפוך לחלק בלתי נפרד מנוף הישיבה ומהווי הלימודים של הדורות

הבאים.

הרב מתן הומינר, מנהל הישיבה: "יהודה היה עבורנו סמל לאופטימיות בלתי נגמרת.

הוא האמין בעבודה קשה, בחיוך ובמאור פנים, והיה אהוב על חבריו ועל כל מי שפגש

בו. כאן, בין עצי הישיבה והשמיים הפתוחים, ימשיך הניגון של יהודה להדהד בכל

שיעור ובכל שיחה. אנחנו גאים לחנוך היום את הכיתה לזכרו; תלמידינו ילמדו על

דמותו ועל הקרבתו למען עם ישראל".