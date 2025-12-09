לוחמי חטיבה 188, הפצועים ומשפחות הנופלים מתאחדים לערב הוקרה מרגש

העיר חדרה פותחת את שעריה לאירוע קהילתי וחטיבתי ענק, המוקדש ללוחמים שהובילו את הלחימה מיומה הראשון ונשאו בנטל כבד בשתי שנות המערכה

אירוע הוקרה ייחודי שלא נראה כמותו מאז פרוץ המלחמה: לראשונה התאחדו באותו מקום כל לוחמי החטיבה, סדיר ומילואים, לצד פצועי גוף ונפש, משפחות שכולות ומפקדים לדורותיהם, למפגש משותף של תודה, חיבוק והערכה. החטיבה, שהייתה הראשונה שקמה להילחם ב־7.10 וששירתה מאז בכל גזרות הלחימה תוך אובדן לוחמים רבים, קיבלה לראשונה הזדמנות להתכנס כקהילה אחת. האירוע כולו התקיים בהתנדבות מלאה ובהתגייסות מרשימה של העיר חדרה ושל ראש העיר, שאירחו את לוחמי החטיבה בחום ובמסירות.

האירוע נפתח בשעות הבוקר באקו־פארק ובקריית הספורט של חדרה, שם נערך יום ספורט חטיבתי ופעילויות משותפות ללוחמים ובהן השתתפות מרגשת של פצועי החטיבה שהגיעו במיוחד. בצהריים התקיימה ארוחה חטיבתית רחבה, ולאחריה עברו הלוחמים להיכל האנרבוקס, שם נערך טקס ערב חגיגי בהשתתפות צמרת המערך העירוני והצבאי, שר הכלכלה ניר ברקת, ניר בן חיים ראש העירייה, זיוה הימברג מנכ״לית העירייה, לצד המח"ט הנוכחי אל"מ מיקי שרביט ויתר מח"טי 188 לדורותיהם, חיילי ומפקדי החטיבה, משפחות שכולות ופצועי החטיבה שהגיעו לקחת חלק במעמד המרגש. את הערב חתמה הופעתו של האמן משה פרץ, אשר הצטרף בהתנדבות מלאה לחגיגה החטיבתית.

רועי שפושניק, יו״ר עמותת ברק חטיבה 188: "זהו רגע שלא היה כמותו מאז תחילת הלחימה. לראשונה, כל מי שהלך יחד אל הקרב – לוחמים, מפקדים, פצועים ובני המשפחות השכולות – התכנסו במקום אחד. אחרי שנתיים של לחימה בלתי פוסקת, מגיע ללוחמי 188 לעצור לרגע, להישען זה על זה ולחוש את החיבוק של המדינה והקהילה. ההתגייסות של חדרה והאזרחים כאן היא ביטוי מופלא לערבות הדדית ולכבוד שהחברה הישראלית רוחשת ללוחמינו."

ניר בן חיים, ראש עיריית חדרה: ״העיר חדרה גאה לארח את לוחמי חטיבה 188, סמל של גבורה, דבקות במשימה ורוח ישראלית שאינה מרפה. החטיבה לחמה בכל החזיתות עם אותו ברק בעיניים שנשאר מ-1973 ועד היום. זו הייתה הזדמנות להוקיר ולומר תודה ללוחמים, למפקדים, לאנשי הקבע ולמשפחות שממשיכות לשאת בנטל, ולחברנו רועי שפושניק, יו״ר עמותת ברק ויו״ר הקרן לפיתוח חדרה שפועל ללא לאות גם בצה”ל וגם למען תושבי חדרה.״

עמותת ברק חטיבה 188, שנוסדה בשנת 1998 פועלת מאז להנצחת מורשת החטיבה, לדאגה לחייליה ולחיזוק הקהילה הסובבת אותה. בראש העמותה עומד רועי שפושניק, המשמש כיו״ר העמותה ומוביל בהתנדבות את פעילותה הענפה. העמותה מפעילה מגוון תוכניות ומיזמים ובהם: מרכז מורשת ההנצחה והגבורה באתר המח״ה ברמת הגולן; CLUB הברק – רשת קהילתית לבוגרים, חיילים ומשפחות; תכנית המנטורינג “עמית לדרך”; תכנית המלגות; מיזמי “אור כי יהל” ו-“ברק של תקווה”; וכן מערך תמיכה בחיילי החטיבה, בפצועים ובמשפחות שכולות בשגרה ובחירום. לצד זאת, העמותה מקיימת אירועי הנצחה, ימי עיון, מפגשים קהילתיים ופעילויות חיבוק וערבות הדדית – הכול מתוך מחויבות עמוקה להנחלת מורשת חטיבה 188 ושמירה על קהילה חזקה, מחוברת וערכית.