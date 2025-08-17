לביבות ברוקולי שילדים לא יוכלו להפסיק לאכול!

אתם עומדים לגלות את הסוד הגדול שיגרום לילדים שלכם לרוץ לשולחן ולבקש עוד ירקות!

לביבות ברוקולי קריספיות וזהובות הן פשוט קסם: הן טעימות בטירוף, כיפיות לאכילה, ומסתירות בתוכן את כל הטוב של הברוקולי ותפוח האדמה.

זהו מתכון קל, מהיר, שכולם אוהבים – אפילו מי שבורח מירקות בדרך כלל!

מצרכים:

2 כוסות ברוקולי קצוץ דק (רצוי מראש את הפרחים, אבל אפשר גם קפוא שבושל וסונן היטב)

1 תפוח אדמה בינוני, קלוף ומגורר (כ-150-200 גרם)

1 ביצה גדולה

½ כוס קמח (כ-70 גרם)

½ כפית מלח

¼ כפית פלפל שחור (אופציונלי, לטעם עדין)

שמן לטיגון (שמן צמחי כמו קנולה או חמניות)

אופציונלי להגשה: יוגורט טבעי, קטשופ, רוטב צ'ילי מתוק.

הוראות הכנה:

מכינים את הירקות:

אם משתמשים בברוקולי טרי, רסקו אותו עם מעבד מזון למרקם פירורי. אם קפוא, בשלו ורסקו.

גררו את תפוח האדמה על פומפייה גסה.

סוחטים נוזלים (שלב חשוב!):

העבירו את הברוקולי ותפוח האדמה המגורר למסננת או לבד חיתול/מגבת נקייה. סחטו היטב היטב את כל עודפי הנוזלים! זה הסוד ללביבות פריכות ולא עיסתיות.

מערבבים את התערובת:

בקערה גדולה, ערבבו יחד את הברוקולי הסחוט, תפוח האדמה המגורר, הביצה, הקמח, המלח והפלפל.

ערבבו היטב בעזרת כף, עד שהתערובת אחידה וניתן לעצב ממנה לביבות. אם התערובת רטובה מדי, הוסיפו עוד כף קמח.

מטגנים את הלביבות:

חממו שמן במחבת גדולה על חום בינוני.

בעזרת כף, קחו כמות קטנה מהתערובת וצרו בידיים אצבעות או קציצות קטנות ושטוחות.

טגנו את הלביבות במחבת עד שהן מזהיבות ופריכות, כ-3-4 דקות מכל צד.

סופגים ומגישים:

הוציאו את הלביבות המוכנות מהמחבת והניחו אותן על נייר סופג לספיגת עודפי השמן.

הגישו חמות לצד יוגורט טבעי קר, קטשופ או כל רוטב אחר שהילדים אוהבים.

בתיאבון!