כ-11.5 אלף תלמידים.ות פתחו את שנת הלימודים בפרדס חנה כרכור

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "פתיחת שנת הלימודים היא רגע מרגש עבור כולנו: תלמידים, הורים, צוותי חינוך וכלל הקהילה. בפרדס חנה כרכור מתקיימת עשייה חינוכית מגוונת וייחודית בכל זרמי החינוך השונים. גם השנה נמשיך לפעול לחיזוק מערכות החינוך עבור כל תלמידות ותלמידי היישוב. מאחל לכולנו שנה פורייה ומוצלחת".

כ- 11.5 אלף תלמידי המושבה פתחו ב- 1 לספטמבר את שנת הלימודים תשפ"ו. אגף החינוך ואגפי המועצה השונים נערכו בשבועות האחרונים במלוא המרץ לקראת פתיחת שנת הלימודים הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט התשתיות הפיזיות. ראש המועצה, יוני חכימי, סגניו: מ"מ וסגן ראש המועצה עו"ד אייל כגן וסגן ראש המועצה עו"ד אביעד סיני, מנכ"לית המועצה קרן זאנו ומנהלת אגף החינוך, חן ניסימי סיירו במוסדות החינוך ביישוב ובירכו את הילידים והצוותים החינוכיים לרגל פתיחת שנת הלימודים.

מנהלת אגף החינוך, חן ניסימי מציינת עם פתיחת שנת הלימודים כי :" מערכת החינוך בפרדס חנה כרכור כבר ערוכה לבואה של שנת הלימודים החדשה. מנהלות ומנהלים, גננות, תומכות חינוך, מורות ומורים, אנשי תחזוקה ולוגיסטיקה – כולם התגייסו, וביחד לבניית ופיתוח תשתיות ליצירת אוירה חינוכית מאפשרת ומקדמת. חיפוש אחר תוכניות חדשות, ארגון מרחבי הלמידה, הכול נערך בקפידה, כדי להבטיח שכל פרט יעמוד על מקומו, והכול כדי לייצר אקלים מיטבי. ובדיוק במתח הזה, בין הישן לבין המתחדש, בין השורשים לכנפיים חשוב לזכור: כל ההיערכות הזו נועדה עבורם ועבורן – הפעוט והפעוטה, הילד והילדה, הנער והנערה – כדי שירגישו שרואים אותם, שומעים אותם, ומזמינים אותם לפתוח דף חדש. השנה נמשיך להצמיח יחד ולפתח ייחודיות בית־ספרית לצד אחדות יישובית המבוססת על שלושה עוגנים מרכזיים:

קהילתיות – טיפוח שייכות ושותפות בין בית הספר, המשפחה והיישוב.

חדשנות ויזמות – פיתוח מיומנויות עתידיות, חשיבה יצירתית ותעוזה חינוכית.

המרחב הכפרי – שמירה על הקשר לסביבה, לאדמה ולייחודיות המקומית.

עוד מציינת חן נסימי כי, כולנו זקוקים לחידוש, להתבוננות מזווית אחרת ובעיקר להזדמנות להיות מי שאנחנו שואפים להיות. החינוך מתרחש בתוך הפעולות הקטנות, שם נרקם הקסם האמיתי. אני סומכת על מערכת החינוך של פרדס חנה -כרכור, על האנשים שמרכיבים אותה, ויחד יוצאים לדרך", סיכמה חן נסימי בדבריה.

היערכות מנהלי בתי הספר:

יום הערכות מנהלי בתי הספר ומחלקות אגף החינוך לקראת שנת הלימודים תשפ"ו התקיים כשבוע וחצי לפני פתיחת השנה. כלל מנהלי בתי הספר לקחו חלק ביום העריכות "יחד מובילים חינוך בקהילה".

יום ההיערכות למנהלי ומנהלות בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ו התקיים באווירה מקצועית, מגובשת ומלאת רוח חינוכית. במהלך היום התקיים שיח מקצועי ומגבש ונדונו יחד יעדיי החינוך המרכזיים לשנה הקרובה, בשגרות הניהול והחינוך, וכן בהיערכות מערכתית מקיפה עם פתיחת שנת הלימודים ובכלל. היום כלל הרצאות, מפגשי חשיבה ושיח מעמיק סביב האתגרים וההזדמנויות הצפויים, תוך שימת דגש על חיזוק שיתופי הפעולה בין מחלקת החינוך למנהלות ולמנהלים, ועל מחויבות הדדית ליצירת מרחבי למידה מיטביים ומקדמים לכל תלמיד ותלמידה ועוד.

פתיחת מוקד חינוכי לתלמידים ולהורים

בשבוע שלפני פתיחת שנת הלימודים, אגף החינוך במועצה יפתח מוקד חינוכי ייחודי לקראת פתיחת השנה. המוקד ייתן מענה לשאלות התלמידים וההורים בנושאי היערכות מערכת החינוך, לקראת שנה"ל הקרובה.

המענה ניתן ע"י צוות אגף החינוך. ליצירת קשר טלפוני 077-9779953 א׳, ג׳, ה׳ בין השעות: 11:30-15:00. ב׳, ד׳ בין השעות: 9:00-15:00 או בוואטסאפ א'-ה'053-3662236' בין השעות 9:00-15:00