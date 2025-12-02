כנס המתגייסים והשירות הלאומי של חדרה יוצא לדרך 11.12.25

עיריית חדרה ומחלקת הנוער העירונית של פנאי העיר יקיימו ביום חמישי, 11.12.25, את כנס המתגייסים והשירות הלאומי השנתי. מדובר במסורת עירונית שמלווה את בוגרות ובוגרי שכבת י״ב רגע לפני הגיוס, ומעניקה להם היערכות מיטבית לקראת השירות הצבאי והלאומי.

במהלך היום יוכלו המשתתפים להיחשף לעולם הגיוס דרך דוכני מידע מקצועיים של יחידת מיטב, שייתנו מענה לשאלות על מסלולי שירות, מיונים, תנאי גיוס, עתודה ועוד. לצד המידע המקצועי, יחכו לבוגרים עמדות חלוקת מתנות, דוכני מזון ותחנות חווייתיות שמבטיחות אווירה נעימה ותומכת.

את הכנס תפתח הלהקה הצבאית “גדולים במדים”, להקה מרגשת המשלבת צעירים עם צרכים מיוחדים. בהמשך יתקיימו שיחת מ״פ, פאנל לוחמים ותכנים שייתנו הצצה אמיתית לעולם השירות. לסיום, מופע סטנדאפ של הקומיקאי אוראל צברי.

ראש העיר ניר בן חיים: “הכנס הזה הוא חלק ממעטפת עירונית כוללת שמלווה את הנוער שלנו בצמתים החשובים של החיים. השירות הצבאי והלאומי של בני ובנות חדרה הוא מקור גאווה גדולה, ואנחנו מחויבים לתת להם את הידע, הביטחון והכלים לקראת הצעד המשמעותי שהם עומדים לעשות. תודה למחלקת הנוער העירונית על הובלת תחום הכנה לצה״ל ושירות משמעותי”.

הכניסה חופשית למתגייסים, לתלמידי ותלמידות י״ב ולבוגרי התיכונים.