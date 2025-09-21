כוחו של הרגש בראש השנה- להפוך את רגעי השפל להזדמנות לצמיחה.

פסיה בן נון – יוצרת קלפי FEELINKS – מגלה כיצד גם בלב הקושי הרגש עשוי להפוך למנוע של התרוממות וצמיחה פנימית.

בעיצומה של המציאות הקשה, רובנו בוחרים להדחיק את רגשותינו – מתוך החשש להתפרק או לנוכח האבל הלאומי הגדול. אך גם בתוך מציאות זו, חגי תשרי נושאים עמם תחושת התחדשות מקודשת. עבור רבים הם אינם רק ימי חג ומשפחה, אלא גם טקס פנימי של חשבון נפש, עצירה מהשגרה והתבוננות עמוקה. פסיה בן נון, מגשרת, מאמנת ויוצרת קלפי ה- FEELINKS, מדגישה כי התבוננות כנה ברגש עשויה להוות כלי עוצמתי לתקומה מן השפל, לצמיחה אישית ולהתפתחות מתמשכת.

כולנו רגילים לאוטוסטרדה של חיינו – סידורים, עבודה ומחויבויות – שבה הרגש נדחק לטובת המחשבה הרציונלית. הרגשות נתפסים לא פעם כמותרות, בעיקר בימים בהם הקושי מתנרמל והשמחה חבויה תחת צער אישי או לאומי. פסיה מסבירה כי דווקא בחודש תשרי עולה תחושה שקטה שעוצרת אותנו, ומכריחה להביט לאחור. "זה הזמן להקשיב לתחושה הפנימית," היא אומרת, "לעצור, להרגיש ולבחור מחדש".

חב"ד מתארים את חודש תשרי כחודש מלא בהזדמנויות- להתחבר לעצמנו, לקבל השראה ולשאוב כוחות לשנה הקרובה. פסיה רואה בו הזמנה לחשבון נפש ולהכרה ברגשות מודחקים. היא מצהירה שזו ההזדמנות לשחרר לעצמנו- "מותר לבכות, ולהציף קשיים בלי להשוות ובלי להקטין". בצורה זו, לדבריה, אנו מאפשרים לעצמנו לעכל את הרגשות, לתת להם ביטוי ולשחרר את התחושה העצורה והחונקת. היא מציינת כי הביטויי הרגשי נובע לא מתוך קורבנות, אלא מתוך חמלה עצמית ושדווקא הרגשות הקשים יכולים להפוך למוקד לצמיחה. היא מוסיפה בחיוך " זו הזדמנות לקבל חיבוק ולרכך את הלב הקשה" ומזכירה לנו שגם גיבורים זקוקים לתמיכה.

לשנה החדשה נושאת פסיה מבט אופטימי, מאחר וההתבוננות בעבר נועדה לכוון אותנו קדימה. היא מזכירה שמטרת ההתמודדות עם הרגשות אינה התבוססות בצער, אלא פינוי מקום לרגשות חדשים. היא מסבירה שהמציאות השתנתה ולכן אין טעם לנסות לחזור לאחור, אך ניתן להתאים ציפיות ולצמוח מתוך המציאות הקיימת. היא מדגישה כי זהו לא ויתור אלא חוכמת ההסתגלות. "המטרה היא לא להדחיק," היא חוזרת ואומרת, "אלא לקבל ולהזכיר לעצמנו שהחיים הם מסע עם עליות ומורדות".

פסיה מצהירה כי לאחר השקיעה בעצב חייבת להגיע התרוממות – ומדגישה שגם במקומות החשוכים ביותר קיימת תקווה, וזו התחושה שהיא מבקשת להאיר באחרים. לכן, לסיום, היא מזמינה אותנו להסתכל על הכוס המלאה, להזכיר לעצמנו את הטוב שמתנגד למציאות העגומה, ולזכור כפי שאלתרמן כתב: "גם לדבר ישן יש רגע של הולדת". כך גם בחיינו – בתוך שחיקה ושגרה טמון ניצוץ של התחלה חדשה, המבשר על צמיחה והתרוממות נפש.

