כדורי שוקולד מטוגנים

זוהי מנת חנוכה שוקולדית ומפנקת, המשלבת את המרקם העשיר של בראוניז עם הכיף של טיגון. הכדורים פריכים מעט מבחוץ ושוקולדיים רכים מבפנים.

מצרכים

שוקולד מריר: 100 גרם (שבור לקוביות)

חמאה (או מחמאה/שמן קוקוס): 50 גרם

סוכר לבן: $1/4$ כוס

ביצה: 1 גודל L

קמח לבן: 1/4 כוס

אבקת קקאו: 1 כף

אבקת אפייה: 1/2 כפית

שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות

אבקת סוכר או רוטב שוקולד: לקישוט והגשה

הוראות הכנה

הכנת בסיס השוקולד: ממיסים במיקרוגל או על "בן מארי" את השוקולד המריר והחמאה עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה. מניחים להתקרר מעט.

ערבוב רטובים: מוסיפים לתערובת השוקולד המומסת את הסוכר והביצה. טורפים היטב במטרפה ידנית עד שהתערובת אחידה וסמיכה.

הוספת יבשים: בקערה נפרדת, מערבבים את הקמח, אבקת הקקאו ואבקת האפייה. מוסיפים את היבשים לתערובת השוקולד ומערבבים רק עד שכל הקמח נטמע ומתקבל בצק סמיך (דמוי בצק בראוניז).

צינון הבצק: מכסים את הקערה בניילון נצמד ומכניסים למקפיא לצינון של 10-15 דקות. הצינון חיוני כדי לאפשר עבודה עם הבצק הדביק.

יצירת כדורים: מוציאים את הבצק מהמקפיא ויוצרים כדורים קטנים (בגודל עגבניית שרי קטנה).

טיגון: מחממים שמן לטיגון עמוק בסיר. מטגנים את כדורי השוקולד בנגלות קטנות במשך כ-2 דקות, עד שהם פריכים מבחוץ.

הגשה: מוציאים את הכדורים לנייר סופג. מגישים חמים, כשהם מכוסים באבקת סוכר או עם רוטב שוקולד חם.