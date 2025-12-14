כדורי שוקולד מטוגנים
זוהי מנת חנוכה שוקולדית ומפנקת, המשלבת את המרקם העשיר של בראוניז עם הכיף של טיגון. הכדורים פריכים מעט מבחוץ ושוקולדיים רכים מבפנים.
מצרכים
-
שוקולד מריר: 100 גרם (שבור לקוביות)
-
חמאה (או מחמאה/שמן קוקוס): 50 גרם
-
סוכר לבן: $1/4$ כוס
-
ביצה: 1 גודל L
-
קמח לבן: 1/4 כוס
-
אבקת קקאו: 1 כף
-
אבקת אפייה: 1/2 כפית
-
שמן קנולה/חמניות לטיגון: כ-3 כוסות
-
אבקת סוכר או רוטב שוקולד: לקישוט והגשה
הוראות הכנה
הכנת בסיס השוקולד: ממיסים במיקרוגל או על "בן מארי" את השוקולד המריר והחמאה עד לקבלת תערובת חלקה ומבריקה. מניחים להתקרר מעט.
ערבוב רטובים: מוסיפים לתערובת השוקולד המומסת את הסוכר והביצה. טורפים היטב במטרפה ידנית עד שהתערובת אחידה וסמיכה.
הוספת יבשים: בקערה נפרדת, מערבבים את הקמח, אבקת הקקאו ואבקת האפייה. מוסיפים את היבשים לתערובת השוקולד ומערבבים רק עד שכל הקמח נטמע ומתקבל בצק סמיך (דמוי בצק בראוניז).
צינון הבצק: מכסים את הקערה בניילון נצמד ומכניסים למקפיא לצינון של 10-15 דקות. הצינון חיוני כדי לאפשר עבודה עם הבצק הדביק.
יצירת כדורים: מוציאים את הבצק מהמקפיא ויוצרים כדורים קטנים (בגודל עגבניית שרי קטנה).
טיגון: מחממים שמן לטיגון עמוק בסיר. מטגנים את כדורי השוקולד בנגלות קטנות במשך כ-2 דקות, עד שהם פריכים מבחוץ.
הגשה: מוציאים את הכדורים לנייר סופג. מגישים חמים, כשהם מכוסים באבקת סוכר או עם רוטב שוקולד חם.