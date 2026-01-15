כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל

כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל

  15/01/2026
כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל

מחפשים מתוק טעים מבלי להתפשר על הבריאות? כדורי האנרגיה האלו הם הפתרון המושלם. הם משלבים מתיקות טבעית של תמרים, עושר של אגוזי מלך וסיבים תזונתיים משיבולת שועל. זהו נשנוש אידיאלי לצד הקפה, כקינוח קליל לילדים או כזריקת אנרגיה לפני אימון. חמש דקות של הכנה, ויש לכם פינוק ששומרים במקרר ושולפים מתי שמתחשק.

מה נצטרך?

  • תמרים: 200 גרם תמרים מזן מג'הול (מגולענים).

  • אגוזי מלך: 100 גרם, קצוצים דק.

  • שיבולת שועל: ½ כוס (עדיף מהסוג להכנה מהירה/דקה).

  • קוקוס: 50 גרם קוקוס מגורר (ועוד מעט לציפוי, אם רוצים).

  • קקאו: 1 כף קקאו איכותי (להוספת טעם שוקולדי עמוק).

  • מלח: קורט קטן (לאיזון המתיקות).

שלבי ההכנה

  1. הכנת הבסיס: קוצצים את התמרים המגולענים לחתיכות קטנים מאוד עד שמתקבלת מעין עיסה דביקה. (טיפ: אם התמרים מעט יבשים, ניתן להשרות אותם במים חמים ל-5 דקות ולסנן היטב לפני הקיצוץ).

  2. ערבוב המרכיבים: מעבירים את התמרים לקערה גדולה. מוסיפים את אגוזי המלך הקצוצים, הקוקוס, הקקאו, שיבולת השועל וקורט המלח.

  3. איחוד התערובת: מעבדים את הכל יחד בעזרת כף או בידיים נקיות, עד שכל המרכיבים נטמעים בתמרים ומתקבלת תערובת אחידה ונוחה לעבודה.

  4. יצירת הכדורים: קורצים חתיכות קטנות מהתערובת ומגלגלים לכדורים בגודל אחיד. אם התערובת נדבקת לידיים, ניתן להרטיב אותן מעט במים.

  5. ציפוי והתייצבות: ניתן לגלגל את הכדורים המוכנים בתוך מעט קוקוס מגורר לקישוט. מניחים על צלחת ומכניסים למקרר לשעה לפחות כדי שהכדורים יתייצבו ויספגו טעמים.

