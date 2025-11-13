יום הנדיבות 2025 – אדיבות, נדיבות ומה שביניהם

אני פסיה בן נון, יוצרת קלפי ה-FEELINKS, מאמינה שדווקא עכשיו הגיע הזמן לבחור באדיבות ובנדיבות – כדי לבנות יחד חברה אנושית ורגישה יותר.

ישנן התנהגויות שאנו נוטים לראות בהן קווי אופי, אך למעשה הן ביטוי למכלול רגשי פנימי. מה שאנחנו מרגישים בפנים מתורגם החוצה דרך ההתנהגות – גם כשאיננו מודעים לכך. בהקשר זה חשוב להבין שאדיבות ונדיבות אינן רגשות בפני עצמן. מדויק יותר לראות בהן ביטוי התנהגותי לרגשות הפועלים בתוכנו, המהווים השתקפות של יכולתנו להיות בנוכחות רגשית מול הזולת.

אדיבות היא התנהגות חברתית בסיסית המתבטאת במחוות יומיומיות – לומר תודה, להקשיב באמת, להאט לרגע בשביל מישהו אחר. היא נשענת על היכולת להיות נוכחים ברגע ומונעת מרגשות של אמפתיה, אהבה אנושית וכבוד לאחר. כשאנחנו מחוברים למי שמולנו, האדיבות נובעת מעצמה; אך כשהרגש מתנתק – היא אמנם נשמרת, אך משנה את פניה והופכת להרגל אוטומטי, כאילו אנו עושים את הדבר הנכון אך בלי להיות שם באמת.

נדיבות, לעומת זאת, היא בחירה עמוקה יותר – ביטוי לאיכות המעשה ולפתיחות הלב. היא דורשת השקעה של זמן, אנרגיה ותשומת לב, ונובעת מרצון כן להיטיב ולא מתחושת חובה. על כן, נדיבות אינה מתרחשת במקרה; היא צומחת מתוך תחושת חיבור, אמפתיה ורצון אמיתי להיות משמעותיים עבור האחר. וכמו באדיבות, הנוכחות הרגשית היא המפתח – כשהלב פתוח, הנדיבות זורמת בטבעיות; אך כשהרגש מצטמצם, היא הופכת למאמץ או נעלמת כליל.

במציאות הישראלית של היום, רוויה במתחים חברתיים, עומס חדשות ועייפות כללית, רבים פועלים מתוך הצפה רגשית ושחיקה. המנגנון הטבעי של הנפש במצבים כאלה הוא להיסגר – לצמצם מגע רגשי כדי להגן על עצמנו. הלב נסגר, אך ההתנהגות נמשכת: אנחנו ממשיכים להיות מנומסים, אך בלי החיבור הפנימי. כך האדיבות נעשית לשגרה ריקה, והנתינה מפסיקה לנבוע מעצמה. במקומן מתעוררות תחושות של חוסר ותסכול, ולעיתים גם קנאה דקה המפנה מבט אל “הצלחות של אחרים".

הבשורה הטובה היא שלא נדרשות מהפכות גדולות כדי להשיב את האותנטיות. לפעמים די ברגע קצר של עצירה ובדיקה פנימית – מה אני מרגיש עכשיו? ומה הייתי רוצה להרגיש?

השיחה הפנימית הזו מעוררת נוכחות, פותחת את הלב ומאפשרת לאדיבות ולנדיבות לשוב ולהיות אמיתיות וחיות. וברגע שהן מתעוררות, הן נושאות איתן אור שמדביק אחרים: די בניצוץ אחד כדי להצית אש של חום אנושי. מעשה קטן אחד – חיוך, הקשבה, מחווה של טוב – יכול להתגלגל במהרה לכדור שלג של אהבה ונתינה, היוצר סביבו מעגל של ריפוי וחיבור.

לכן, דווקא בימים שבהם השגרה מתערערת וכוחות גדולים מנסים להפריד ולפלג – כל מחווה קטנה של לב פתוח היא מעשה של חיבור ושליחות. מניסיוני, הבחירה להיות נוכחים, להעניק ולהקשיב – מחזקת לא רק את עצמנו, אלא גם את המרקם האנושי שסביבנו. על כן, אני מאמינה שכולנו שותפים ליצירת חברה רכה, ערכית ורגישה – חברה כזו שהיינו רוצים לחיות בה.

ובאותה רוח של חיבור ונתינה, אני מזמינה אתכם להצטרף אליי לסדנה חינמית של קלפי FEELINKS, שתתקיים בביתי שבפרדס חנה במהלך חופשת החנוכה. לפרטים נוספים מוזמנים ליצור איתי קשר דרך האתר העסקי ECO-Feelinks, בעמוד הפייסבוק או באינסטגרם.