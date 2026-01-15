חצילים קלויים ברוטב עגבניות

מנה ים-תיכונית קלאסית, קלה להכנה ומושלמת כתוספת חמה או כמתאבן קר.

מה נצטרך?

חצילים: 2 חצילים בינוניים ומוצקים.

רוטב עגבניות: 400 גרם רוטב איכותי (חלק, פיקנטי או ביתי).

שמן זית: 3 כפות (ועוד קצת להברשה).

שום: 3 שיני שום קצוצות דק.

תיבול: מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

לשדרוג: חופן עלי בזיליקום טריים קצוצים.

הוראות הכנה

הכנת החצילים לקלייה:

מחממים מראש את התנור ל-200°C.

שוטפים את החצילים ופורסים אותם לפרוסות בעובי של כ-1 ס"מ.

מרפדים תבנית בנייר אפייה ומסדרים עליה את הפרוסות בשכבה אחת.

מברישים כל פרוסה בשמן זית ומתבלים במלח ופלפל.

האפייה:

מכניסים את התנור למשך 20-25 דקות. החצילים מוכנים כשהם רכים למגע וצבעם הופך לזהוב-שחום עמוק.

הכנת רוטב השום והעגבניות:

בזמן שהחצילים בתנור, מחממים מעט שמן זית בסיר קטן או במחבת עמוקה על להבה בינונית.

מוסיפים את השום הקצוץ ומטגנים קלות (זהירות לא לשרוף!) עד שעולה ניחוח נעים.

יוצקים פנימה את רוטב העגבניות, מתבלים ומביאים לרתיחה עדינה. מבשלים כ-5 דקות נוספות עד להסמכה.

הרכבת המנה והגשה:

מסדרים את פרוסות החצילים החמות על צלחת הגשה שטוחה.

יוצקים מעל כל פרוסה (או על כולן יחד) את רוטב העגבניות החם.

מפזרים בזיליקום טרי מעל ומגישים.

טיפ קטן: המנה נהדרת גם בטמפרטורת החדר יום למחרת, כשהטעמים של השום והחציל נספגים היטב ברוטב.

בתיאבון!