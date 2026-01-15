כדורי אנרגיה: תמרים, אגוזים ושיבולת שועל
חדרה מקומי

חזית אחת מאוחדת: גורמי הביטחון בחדרה מהדקים שורות

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 15/01/2026
מחזקים את הביטחון בחדרה: מפקד תחנת משטרת חדרה נפגש עם גורמי הביטחון העירוניים
מחזקים את הביטחון בחדרה: מפקד תחנת משטרת חדרה נפגש עם גורמי הביטחון העירוניים

במסגרת המאמץ לחיזוק שיתוף הפעולה הביטחוני בחדרה, נערכה השבוע פגישת עבודה ותיאום ציפיות בין צמרת תחנת המשטרה המקומית לבין גורמי המקצוע בעירייה. במפגש, שהובל על ידי אגף האכיפה והביטחון, השתתפו מפקד התחנה, סנ"צ ארז עמר, סגנו רפ"ק חסן ברכאת, מנהל אגף האכיפה בוריס קוסינובסקי, מנהל הפיקוח סתיו רובין, קב"ט העיר משה פישמן ומפקד סיירת האופנועים רועי אהרונסי.

אל הפורום הצטרף גם מפקד גדוד המילואים "אבשלום", אל"מ אייל קורח, אשר גדודו הוקם לאחר ה-7 באוקטובר ופועל מאז בגזרת העיר.

עיקרי המפגש:

  • סנכרון מבצעי: הידוק הקשר המשולש בין משטרת ישראל, עיריית חדרה וצה"ל.

  • שיפור המוגנות: דגש על הגברת תחושת הביטחון של התושבים באמצעות נוכחות מוגברת בשטח.

  • תשתיות עירוניות: סקירת פעילותן של היחידות החדשות, בהן סיירת האופנועים העירונית ומרכז השליטה והבקרה (משל"ט).

בעירייה הדגישו כי קיומו של שיח רציף בין כלל גורמי הביטחון מהווה תשתית חיונית למענה אפקטיבי באירועי שגרה וחירום כאחד. שיתוף הפעולה בין הגופים יימשך באופן סדיר לטובת שמירת הסדר והביטחון במרחב העירוני.

