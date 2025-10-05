חגיגת סוכות  בזכרון יעקב סיורים, מוזיקה, ירידים ואטרקציות לכל המשפחה

מועצת זכרון יעקב ותיירות זכרון יעקב מזמינים את הקהל הרחב לחגיגת סוכות מרגשת, עם שלל פעילויות, סיורים וחוויות תרבותיות לכל המשפחה:

יריד לילה במדרחוב

יום חמישי, חול המועד סוכות – 9.10 ובכל ימי חמישי במהלך חודש אוקטובר

שעות 18:00–22:00 |מקום: מדרחוב זכרון יעקב | הכניסה חופשית

מוזיקה חיה שתרים את האווירה

דוכני אמנות, לייף סטייל ויצירה

פעילויות מגניבות לילדים

מסעדות, גלריות ועוד דברים טובים

חול המועד בבית אהרנסון – מוזיאון ניל"י

תאריכים : 8–13/10 סיור חגיגי מיוחד לכבוד סוכות יתקיים בכל יום בשעה 11:00.

הצצה מרתקת לעולם גיבורי ניל"י דרך סיור מודרך במוזיאון האינטראקטיבי:

מסע אל העבר בעקבות דמויות מתקופת היישוב

ביקור בבתים ההיסטוריים

מעבר במנהרת המילוט הסודית

פתרון חידות וצפנים עם ערכת פעילות לכל המשפחה

סיורים שוטפים מתקיימים במוזיאון לאורך כל היום.

להזמנת כרטיסים:

https://nili-museum.smarticket.co.il/פעילות_סוכות_לכל_המשפחה

" זכרון יעקב שלי" – טיול מזמר

תאריך 10/10/2025 שעות 11:00–13:00

חוויה מיוחדת בשילוב הדרכה ושירה: אינס שטילר בהדרכה, נחמה אלעל בשירים ובמנגינות.

נכיר את ההיסטוריה של זכרון יעקב – סיפורי המייסדים, המחתרת, האהבות והמסורת, דרך סיפור ושיר. הסיור ינעל בשירים לשנה החדשה.

מחיר למבוגר: 100 ₪, מחיר לילד עד גיל 13: 30 ₪, מותנה במינימום 14 מבוגרים

לפרטים נוספים: אינס שטילר – 054-2109209

סיורי סוכות בזכרון יעקב עם אינס שטילר

תאריכים 11–13/10/2025 | שעות 11:00–13:00

סיור חווייתי עם מדריכת הטיולים אינס שטילר תושבת זכרון יעקב, המגלה פינות נסתרות וסיפורים אותנטיים.

במהלך הסיור נכיר את הרחובות העתיקים, נשמע סיפורים קסומים על ההיסטוריה וההווה של המושבה ונחווה את אווירת החג בדרך ייחודית ומרגשת.

מתאים לכל המשפחה, מחיר: 80 ש"ח לאדם, מותנה במינימום 8 משתתפים

לפרטים נוספים: אינס שטילר – 054-2109209