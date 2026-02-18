חגיגת טבע בפרדס חנה כרכור

בריכת החורף בכרכור הפכה למוקד של שמחה קהילתית וטבע במיטבו. ביום הפנינג מיוחד כשלוש מאות וחמישים תושבים, משפחות עם ילדים וכל אוהבי הסביבה, הגיעו ליהנות מהעונה שבה הבריכה נמצאת בשיאה ולגלות מקרוב את אחד מאתרי הטבע העירוניים המיוחדים במושבה.

האירוע התקיים ביוזמת מחלקת קיימות וסביבה של המועצה והדגיש את החשיבות של שמירה על הנכסים הטבעיים שנמצאים ממש ליד הבית. המבקרים השתתפו בארבע תחנות פעילות שכללו חקר יצורי מים, סיור גששות לזיהוי עקבות של בעלי חיים, יצירה לילדים וחוויה שמקרבת כל אחד לעולם הטבע.

בריכת החורף עצמה היא מערך אקולוגי נדיר בארץ ומוגדרת בית גידול שנמצא בסכנת הכחדה. בתקופה זו היא משמשת אתר רבייה מרכזי למיני דו חיים נדירים כמו האילנית המצויה והקרפדה הירוקה ומארחת מגוון עשיר של חסרי חוליות ועופות מים. סביב הבריכה צומחים פרחי בר מיוחדים כמו שפתן מצוי, דבורנית דינסמור והסחלב הקדוש וכל המתחם עטוף בחורשת אקליפטוסים ותיקה שמעניקה צל ואופי לאזור.

מלבד היופי והערך האקולוגי, הבריכה משמשת גם כמרכז למידה חוץ כיתתי. תלמידי כיתות ד מהיישוב מגיעים לכאן בכל שנה במסגרת תכנית טבע עירוני ולומדים מהשטח על מערכות חיים רגישות ומרתקות. הבריכה גם מסייעת בהחדרת מים לאקוויפר, מפחיתה השפעות אקלים ומשמשת מוקד לטיול ופנאי עבור כל תושבי האזור.

וזוהי התקופה היפה ביותר להגיע. המים מלאים, הפריחה בשיאה והמקום חי ונושם. אנו מזמינים את הציבור להגיע, ליהנות ולשמור על הטבע

לא להיכנס למים ולא לאסוף בעלי חיים או צמחים, כדי לאפשר לבית הגידול להמשיך לשגשג.