בריאות וספורט חדרה

זוכרים את טל אליהו ז"ל

  מאת מערכת השרון הצפוני
  • 08/12/2025
  • 0 תגובות
זוכרים את טל אליהו. צילום: דוברות עיריית חדרה

ביום שני השבוע נערך במתחם האימונים חדרה טורניר הכדורגל השנתי לזכרו של טל אליהו ז״ל, בהובלת מחלקת הספורט של אגף אתו”ס.

זוהי השנה השנייה לקיום הטורניר, בהשתתפות שש קבוצות – ובהן קבוצת בני משפחת אליהו, קבוצות מהחוגים של אייל עמר ויעקב ולטוך וקבוצת עיריית חדרה.

טקס הפתיחה התקיים במעמד ראש העיר ניר בן חיים, סגן ראש העיר רומן גישר, חברי מועצת העיר ארז גרובנר (שגם שיחק), בועז ביטון, יניב דרי, רונן הילף ובני משפחת אליהו.

נבחרת החברים של משפחת אליהו, בהובלת הקפטן שביט אליהו, בנו של טל ז״ל, זכתה השנה במקום הראשון לאחר שגברה במשחק הגמר על אחת הקבוצות מהחוג של אייל עמר.

את המשחקים ניהלו השופטים אלכס אוסון ויגאל רובין, ואת האירוע הנחה עמי פדלון.

מערכת השרון הצפוני
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

