הצדעה לאנשי הקבע – מצטייני הנגדים בראשות הרמטכ״ל

במעמד מרשים ומלא השראה, הוענקו תעודות הצטיינות לנגדים המשרתים בצה״ל מתוך תחושת שליחות עמוקה ומסירות אין קץ.

הטקס היה כולו הצדעה לאנשים שמאחורי הקלעים מחזיקים את המערך הצבאי יציב, מקצועי ומוכן לכל אתגר.

בין המצטיינים בלט רנ״ג א׳, בן 48 מפרדס חנה, שמסלול חייו הוא סיפור של התמדה, מנהיגות ואהבת המקצוע.

א׳ החל את דרכו כטכנאי מטוסים צעיר, התקדם לפיקוד על קורסים בבסיס הטכני של חיל האוויר,

וכיום הוא אחראי על תחום ההדרכה של כלל מטוסי ה-F-16 – תפקיד קריטי שמבטיח את כשירות הטייסים והמערך כולו.

א׳, שתמיד בלט כמנהיג וכאדם אחראי עוד מילדותו, זכה בתואר מצטיין רמטכ״ל בזכות תרומתו יוצאת הדופן,

המקצועיות והערכים שהוא מייצג. כיום הוא משרת במצפה רמון, ממשיך להכשיר דורות של אנשי מקצוע ומוכיח ששליחות אמיתית היא דרך חיים.

ההישג הזה הוא גאווה מקומית גדולה – תזכורת לכך שמאחורי כל משימה מורכבת עומדים אנשים גדולים, שמקדישים את חייהם לביטחון המדינה.

יישר כוח לרנ״ג א׳ ולכל אנשי הקבע שממשיכים להוביל, לחדש ולהיות עמוד התווך של צה״ל!