הצדעה לאנשי המילואים בחדרה

קיץ מלא במגוון פעילויות למילואימניקים ומשפחותיהם בחדרה: עיריית חדרה, בשיתוף פעולה עם עמותת פנאי העיר וגופים נוספים מציבה בקדמת הבמה את גיבורי העל של ימינו- אנשי המילואים שנלחמים בחזית ובעורף בהגנה על הבית – עם עשרות אירועים, סדנאות חווייתיות, הצגות ועוד שהתקיימו ברחבי העיר במהלך אוגוסט – ספטמבר

עם פרוץ מלחמת 'חרבות ברזל', המילואימניקים התייצבו בהמוניהם והשאירו מאחור את שגרת החיים, המשפחה, העבודה והחיים האישיים כדי להגן על הבית ולסייע להבטיח את העתיד של כולנו. בין אם בלחימה ברצועת עזה ובגבול הצפון או בתמיכה מהעורף – המילואימניקים שלנו מהווים חלק משמעותי וחשוב בהתמודדות של צה"ל ומדינת ישראל במלחמה המתמשכת ובחברה הישראלית כולה, וזוהי זכותנו וחובתנו להוקיר את עשייתם ותרומתם בהגנה על תושבי ישראל וביטחון המדינה. במסגרת הקמפיין העירוני הכי מתוק שיש, עיריית חדרה, בשיתוף פנאי העיר, ויחד עם מינהל חברה ונוער מחוז חיפה, משרד החינוך והעוגן למשפחות המילואים – התקיימו ברחבי העיר שורה של אירועי קיץ שווים, שהופקו בקפידה עבור הגיל הרך, ילדים ונוער, נשים, משפחות והורים ממשפחות המילואים בחדרה.

הצלחתם של האירועים התאפשרה הודות לשיתוף פעולה פורה בין מספר גורמים עירוניים, ביניהם מחלקת הנוער, מחלקת צעירים ומחלקת פיתוח תוכניות קהילה בפנאי העיר, המרכז ההוליסטי לגיל הרך, מחלקת הספורט העירונית, מתנ"ס אולגה ודוברות עיריית חדרה.

בין האירועים הבולטים שהתקיימו הקיץ למשפחות המילואים, סדנאות מטריפות כגון סדנת סושי לנוער בהפקת מועצת הנוער העירונית ומחלקת הנוער בפנאי העיר, שהתקיימה בבית רם ובמהלכה למדו בני ובנות הנוער איך מגלגלים, חותכים ויוצרים את הסושי המושלם- ממש כמו מקצוענים, סדנת אפייה חגיגית להורים וילדים שלמדו להכין יחד עוגת בנטו, ביסקוויטים משוקולד וקייק פופס טעימים במיוחד במרכז הפנאי בית אליעזר, ערב סרט לנוער בסינמה סיטי חדרה- כולל פופקורן ושתייה, חמישי נשי- ערב בלתי נשכח למילואימניקיות ובנות זוג של מילואימניקים שהתקיים במרכז קהיללה בהובלת תיק קידום מעמד האישה ובשיתוף עם מחלקת צעירים ומחלקת נוער בפנאי העיר, ובמהלכו נהנו הנשים מסדנת קוקטיילים פעילה, חווייתית ומגבשת ויצרו קוקטיילים מרהיבים וטעימים, פעילות ייחודית משותפת להורים וילדים (וכלבים) במרכז הפנאי רעים בשכונת נווה חיים, בשיתוף מסע ישראלי עם המרכז הישראלי ליחסי אדם- כלב, וכן הצגות לילדים ושעות סיפור תיאטרליות, מגוון אימוני ספורט, מופעים, ערבים זוגיים ועוד.

הקמפיין העירוני לא מסתיים כאן – בשיתוף פעולה עם שותפות חדרה עירון- הסוכנות היהודית, יתקיימו שורה של פעילויות מהנות ומגוונות למילואימניקים ולבני משפחותיהם, גם במהלך חול המועד סוכות.

ראש העיר, ניר בן חיים אמר " :אנשי המילואים שלנו הם גיבורי העל של ימינו. בזמן שהם מתייצבים פעם אחר פעם, כבר בסבב הרביעי והחמישי, כדי להגן על הבית ועל מדינת ישראל, האחריות שלנו היא להיות כאן למען המשפחות שלהם, לחבק, לתמוך ולעטוף אותן בכל דרך אפשרית. הקיץ הזה הפכנו את חדרה לבית חם ומשמעותי למשפחות המילואים, עם פעילויות לילדים, לנוער ולנשים. אני רוצה להודות למחלקת הנוער, למרכז הצעירים, למנהל חברה ונוער, לעוגן למשפחות המילואים ולכל השותפים הרבים שעמלו למען הצלחת התוכנית. למשרתי המילואים, לבנות הזוג, לילדות ולילדים, חדרה מצדיעה לכם, מוקירה את פועלכם ותמשיך להיות לצדכם תמיד.״