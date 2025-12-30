הכרה בוועדי שכונות - מהלך שיגביר את מעורבות התושבים בהחלטות המקומיות
חברה וקהילה פרדס חנה כרכור

הסדרת אנדרטת יוצאי אתיופיה וטיפול בשטחים הציבוריים הסמוכים

  30/12/2025
הסדרת אנדרטת יוצאי אתיופיה וטיפול בשטחים הציבוריים הסמוכים
הסדרת אנדרטת יוצאי אתיופיה וטיפול בשטחים הציבוריים הסמוכים. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור

ראש המועצה, יוני חכימי וסגנו עו"ד אביעד סיני מחזיק תיק שפ"ע:
"אנדרטת זכר נספי יהודי אתיופיה בדרכם לישראל היא ציון דרך משמעותי עבור הקהילה שלנו. היא מבטאת את החובה שלנו לזכור, להוקיר ולהנציח את מסעם הקשה וההקרבה הגדולה. אנו רואים חשיבות רבה בהנגשת המתחם ובטיפוחו כחלק מהמרחב הציבורי עבור כלל התושבים והמבקרים. תודה לפעילים הקהילה על שיתוף הפועלה להנצחת המורשת האתיופית ולעובדי אגף שפ"ע על פועלם"

אגף שפ"ע מבצע שתילות כחלק מהיערכות חגי תשרי וטיפול בשטחים הציבוריים, השבוע החלו עבודות להסדרת גן האקליפטוס (דרך למרחב) באנדרטה לזכרם של נספי יהודי אתיופיה בדרכם לישראל.

האנדרטה הוקמה בשבועות האחרונים ומהווה ציון דרך חשוב בהנצחת זכרם של הנספים, ומסמלת את ההכרה וההוקרה של הקהילה המקומית למסעם הקשה וההקרבה של יהודי אתיופיה בדרכם לישראל.

עליית יהודי אתיופיה לישראל היא מהמסעות ההרואיים והמופלאים של זמננו. במהלך שנות ה-80 וה-90, אלפי יהודים מאתיופיה עשו דרך ארוכה, מסוכנת וכואבת לעבר חלום הדורות – להגיע לירושלים. רבים מהם צעדו ברגל מאות קילומטרים דרך סודן, כשהם סובלים ממחסור, רדיפות ואף אובדן של יקיריהם, כדי לזכות לעלות ארצה במסגרת מבצעי העלייה הגדולים – מבצע משה (1984), מבצע שלמה (1991) ומבצעים נוספים.

עבור רבים מבני ובנות הקהילה, ירושלים לא הייתה רק עיר, אלא רעיון, סמל לתקווה, לגאולה ולאחדות. דורות שלמים חלמו עליה, התפללו אליה והאמינו שיום יבוא, והם ישובו אליה. ולכן, אין זה מפתיע שיום ירושלים נחגג בקהילה האתיופית כיום של הודיה וזיכרון, אך גם של כאב על הדרך הקשה ועל אלה שלא זכו להגיע.

