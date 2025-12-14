Heritage Week Events at the Sites Preservation Council
  3. הנס האמיתי של חנוכה – יהודה המכבי ואומץ הלב הפנימי
מבט אל

הנס האמיתי של חנוכה – יהודה המכבי ואומץ הלב הפנימי

  מאת פסיה בן נון
  14/12/2025
אישה שקועה בהתבוננות שקטה, מחזיקה בכפות ידיה אור זוהר המאיר את פניה ברוך. התמונה מייצגת את האור הפנימי הבוקע מתוכנו באומץ, ומזכירה את האמת הפנימית והאמונה שאינן נכנעות לחושך החיצוני. איור: Gemini
אישה שקועה בהתבוננות שקטה, מחזיקה בכפות ידיה אור זוהר המאיר את פניה ברוך. התמונה מייצגת את האור הפנימי הבוקע מתוכנו באומץ, ומזכירה את האמת הפנימית והאמונה שאינן נכנעות לחושך החיצוני. איור: Gemini

בחנוכה אנחנו נזכרים ביהודה המכבי – לא רק כדמות היסטורית שנלחמה בגבורה, אלא כסמל לאומץ לב אמיתי. אולם אומץ לב איננו רק נחלתם של לוחמים; זהו מצב תודעתי שמחבר בין מחשבה, רגש ופעולה. למעשה יהודה המכבי לא נולד גיבור – הוא בחר להיות כזה. הוא פעל מתוך אמונה, אחריות ותחושת שליחות, גם כשהסיכוי היה קטן והפחד גדול.

כמי שעוסקת בעולם הרגש, אני נשאלת לא פעם מהו בעצם אומץ. האם הוא היעדר פחד — או תגובה חברתית שנתפסת כהירואית? לשאלה זו אני משיבה בחיוך – בעניי, אומץ לב איננו טמון במחשבה הרציונלית "אני לא מפחד", אלא ביכולת להחזיק מספר רגשות יחד: נחישות לצד ספק ואמונה לצד פחד. זהו שילוב בין מודעות עצמית לבין מחויבות לערכים – לעצמך ולזולת.

החברה אכן מלמדת אותנו איזה מעשים מוערכים כאומץ לב. בתקופות מסוימות, גיבורים היו אלה שיצאו לקרב. היום, לא פעם, הגיבורים הם אלה שמעזים להיות פגיעים, לשתף ולשבור שתיקה. כלומר – החברה מגדירה מה נחשב אמיץ, אבל האדם עצמו הוא זה שמרגיש – האם מעשה מסוים נאמן לאמת שלו, או שזהו רק ניסיון להתאים עצמו לציפיות.

וכאן נכנס לתמונה יהודה המכבי. הוא מלמד אותנו שאומץ אמיתי נולד מהלב – לא מהדחף להוכיח משהו לאחרים, אלא מהנכונות לעמוד מאחורי האמת שלך גם כשהיא לא פופולרית.

הנורמה של אז קראה ליהודה המכבי לוותר, להתמזג ולהיעלם. הוא עמד במקום שבו רבים היו מעדיפים לשתוק. לפיכך אומץ ליבו לא היה תגובה ללחץ חברתי או רצון להרשים, אלא אמירה של זהות. וזה ההבדל בין אומץ חברתי לאומץ פנימי: הראשון נמדד לפי מה שהעולם מצפה, השני – לפי מה שהלב יודע.

אומץ הלב נפגש עם הרגש בדיוק בנקודה הזו. הוא אינו היעדר פחד – אלא היכולת להרגיש אותו ולהמשיך לפעול. הוא למעשה אריג של רגשות: פחד, אמונה, אהבה, תקווה ונחישות. כשאנחנו מחוברים לרגשות שלנו, אנחנו יכולים להבחין בין פחד שמגן עלינו לבין פחד שעוצר אותנו. החיבור הזה מאפשר לאומץ להפוך מתגובה אינסטינקטיבית למעשה מודע ומשמעותי.

ובעולם של היום – אומץ לב הוא לא רק להילחם, אלא לדעת להקשיב ללב, להציב גבולות, להרגיש, לבחור ולפעול מתוך אמת פנימית. יהודה המכבי מזכיר לנו שאומץ אמיתי הוא אור פנימי – כזה שלא נכנע לחושך שמבחוץ, אלא כזה שמאיר מתוכנו החוצה.

אז אם גם אתם מרגישים אמיצים, ועולה בכם הרצון לעבד רגשות מעורבים — לגייס את הפחד, לא להירתע ממנו ולהפוך אותו לכוח מניע במקום משתק — אני מזמינה אתכם לסדנה חינמית של קלפי ה-FEELINKS בחג החנוכה.
הסדנה תתקיים השבוע בפרדס חנה, בימי שלישי ורביעי, 16-17.12.2025.

ביחד נכיר את קלפי ה-FEELINKS ונתנסה בעבודה איתם. זוהי הזדמנות לחבק את האור שבתוככם ולתת לו להאיר תקווה חדשה. לפרטים והרשמה מוזמנים לפנות דרך האתר העסקי ECO-Feelinks, עמוד הפייסבוק או האינסטגרם.

פסיה בן נון

יוצרת קלפי ה- FEELINKS ומייסדת "תורת הרגש".

