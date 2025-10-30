המשך חיזוק והגברת שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות למחוז חוף מרחב מנשה

בפגישה שהתקיימה בעיריית חדרה , במרכז השליטה ובקרה , נפגשו מפקד מרחב מנשה , נצ"מ רוני פארס ומפקד תחנת חדרה, סנ"צ עמית פולק, עם ראש העיר ניר בן חיים.

במהלך המפגש דנו המשתתפים בהמשך חיזוק שיתופי הפעולה בין הרשות המקומית לבין המשטרה, בהמשך המאבק המשותף למיגור הפשיעה ובהגברת תחושת הביטחון.

מפקד המרחב הדגיש את חשיבות שיתוף הפעולה עם הרשות ובמהלך הפגישה דנו בנושא סוגיות אכיפה , נוכחות ובולטות משטרתית במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בחדרה וכן נבחנו צעדים נוספים להמשך חיזוק הביטחון במרחב הציבורי.

מפקד המרחב, נצ"מ רוני פארס הדגיש את מחויבות המשטרה להמשך פעילות נחושה ובלתי מתפשרת בשטח והודה לראש העיר ונציגי הרשות המקומית על שיתוף הפעולה הפורה והחשוב למען שלום הציבור.

עוד ציין נצ"מ רוני פארס: הפגישה עם ראש העיר חדרה משקפת את המחויבות המשותפת שלנו משטרה ורשות לביטחון התושבים. אנחנו כאן, נוכחים בשטח ופועלים יום ולילה למען הציבור.

ראש עיריית חדרה ניר בן חיים הודה למפקד המרחב ולמשטרה על המחויבות למיגור הפשיעה בעיר חדרה ועל הקמת מפקדה משימתית ותיגבור בכוחות מיוחדים. עוד הוסיף ראש העיר כי העירייה מפנה את כל המשאבים ומסייעת למשטרה בכל מה שנדרש, ובכלל זאת תגברה את הצוותים של השיטור העירוני וסיירת האופנועים לאורך כל שעות היממה וכן משתמשת באמצעים טכנולוגיים, מצלמות ורחפנים במטרה לאתר אירועים ולטפל בהם בזמן אמת.