הכרה בוועדי שכונות בפרדס חנה כרכור

המועצה המקומית פרדס חנה כרכור הודיעה על הכרה רשמית בוועדי שכונות ומנהיגות שכונתית, מודל תת מוניציפלי המשמש כגשר ישיר בין התושבים לרשות המקומית. המהלך, שנעשה בשיתוף תנועה ישראלית, נועד לחזק את המעורבות האזרחית של התושבים בשכונת המגורים שלהם – מסקטור בנייה, תשתיות ועד תחבורה תברואה ושיטור. כמו כן, ההכרה תאפשר ולהאיץ את הקמתם של ועדים נוספים ברחבי המועצה המקומית, ותקציבים לפעילות שוטפת של הוועדים.

ההחלטה מגיעה לאחר שבחודש האחרון התקיימו בחירות לוועד חדש שיוקם במזרח כרכור, שנועד לספק מענה ישיר לאתגרים והצרכים המקומיים. וועד זה מצטרף לוועדים פעילים נוספים בפרדס חנה-כרכור, בשכונות עומרים, יובלים, נווה אשר, תל שלום/עממי, מרכז המושבה ונווה פרדסים. זאת, לצד שתי שכונות נוספות הנמצאות בהליך לקראת בחירת ועד, בהן רמב״ם ונווה רותם/רמז.

במהלך החודש הבא יתקיים קורס תחת וועדת השכונות הכולל 4 מפגשים להכשרת ועדי שכונה, שנועד להעלות את המודעות והכלים הזמינים לרשות התושבים להקמת הוועדים. הקורס יועבר על ידי צוות תנועה ישראלית וילמדו בו מתודות קבלת החלטות, כלים לגיוס ומעורבות, כלי מחקר ומיפוי, בניית תכנית עבודה ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים מגוונים, בניית קואליציות קהילתיות בשכונה ובעיר ועוד.

תנועה ישראלית, פועלת לחיזוק המעורבות האזרחית במישור המקומי: ״אנו מברכים על המהלך החשוב בהובלת המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, המעודד את כניסתם של בעלי האינטרס המרכזי לשגשוג השכונה לתוך הליך קבלת ההחלטות. ועדי שכונה הם לא רק כלי ניהולי, אלא מנגנון שמאפשר לזהות בזמן אמת צרכים ותהליכים קריטיים לטובת התושבים והרשות. אנו מקווים כי המהלך החשוב יביא לפריצת דרך בקרב רשויות מקומיות נוספות – זהו אינטרס לאומי.״