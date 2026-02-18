הישג מרשים לאולפנית אמונה אלישבע

תמר שטרן, תלמידת אולפנית אמונה אלישבע בפרדס חנה, גרפה את המקום השני בגמר תחרות האולימפיזיקה לשנת הלימודים הנוכחית. לתחרות הגיעו כ־200 תלמידים ותלמידות מ־30 מוסדות חינוך על־יסודיים של החמ"ד מכל רחבי הארץ, כולם לומדי מגמות פיזיקה ברמה גבוהה.

גמר התחרות התקיים במרכז האקדמי לב וכלל יום מלא בחוויות מדעיות: הרצאות מרתקות במדע פופולרי, סיורים במעבדות מחקר מתקדמות והדגמות שמקרבות את עולם הפיזיקה לתלמידים. את לב האירוע תפס מבחן מאתגר ברמת אוניברסיטה, שבסיומו הוכרזו הזוכים במלגות לימוד יוקרתיות.

תמר, שמשלבת לימודי פיזיקה כחלק מתוכנית אקדמיה בתיכון, בלטה בין משתתפות התחרות והגיעה להישג מרשים שהעניק לה את המקום השני בקטגוריית הבנות בקמפוס טל.

ראש קמפוס טל לנשים, אתי שטרן, בירכה את המשתתפות ואמרה כי זה מרגש לראות כל כך הרבה נערות מכל הארץ בוחרות להתמודד עם אתגר מדעי משמעותי מתוך אהבה ללמידה ורצון להתקדם. לדבריה, האולימפיזיקה אינה רק תחרות אלא גם הזדמנות להראות את השילוב בין מצוינות מקצועית לערכים ולחשיבה מעמיקה.