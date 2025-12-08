Tofu and Mushroom Stir Fry A Light, Healthy, and Flavorful Meal
חברה וקהילה פרדס חנה כרכור

היום הבינלאומי לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות בפרדס חנה כרכור

  • מאת מערכת השרון הצפוני
  • 08/12/2025
  • 0 תגובות
  • 73 Views
Pardes Hanna Karkur is painted purple to mark the International Day for the Advancement of the Rights of Persons with Disabilities
פרדס חנה–כרכור נצבעת בסגול לציון היום הבינלאומי לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות. צילום: דוברות מ.מ פרדס חנה כרכור.

פרדס חנה–כרכור נצבעת בסגול לציון היום הבינלאומי לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות

השבוע הואר בניין המועצה המקומית  פרדס חנה כרכור בסגול, כחלק מחיזוק המודעות לציון היום הבינלאומי לקידום זכויות אנשים עם מוגבלות.

במערכת החינוך המקומית קודמה השנה יוזמה מרגשת בהובלת אגף קהילה ורווחה, המרכז למשפחה, אגף החינוך ומחלקת החינוך המיוחד, בשיתוף בתי הספר וצוותי החינוך. במסגרת המיזם, עסקו תלמידי ותלמידות היישוב בשבועות האחרונים בלמידה ושיח בנושא קבלת האדם עם מוגבלות, בהשראת הסיסמה המוכרת: "כולנו שונים – כולנו שווים".

תוצרי התהליך היו כרזות ססגוניות, יצירתיות ומלאות השראה – עבודות צבעוניות המבטאות מסר ברור של שוויון, הכלה, קבלה ונגישות. היצירות מבטאות את קולם של הילדים והנוער ביישוב, ואת מחויבות הדור הצעיר ליצירת חברה מכילה וצודקת יותר.

בימים הקרובים נתלו ברחבי היישוב הכרזות בשילוט החוצות ואלו יוצגו במתנ"ס פרדס חנה כרכור במסגרת תערוכה שייצרו בתי הספר. כמו כן המועצה פועלת לקידום הנושא בקמפיינים ברשתות החברתיות של המועצה, כחלק מחשיבות הנשוא והעלאת המודעות הציבורית לו.

את חודש העשייה תסכם המועצה באירוע חגיגי לבחירת הכרזה המנצחת, שתערך ב־28.12.25 במתנ"ס פרדס חנה כרכור. האירוע יהיה פתוח לקהל ויחגוג את היצירתיות, הרגישות והמעורבות החברתית של תלמידי היישוב.

