החצבת חזרה להוות איום משמעותי בישראל ובעולם

מחלת החצבת חוזרת להוות איום משמעותי בישראל ובעולם. בחודשים האחרונים נרשמות התפרצויות נרחבות בעיקר בארצות הברית ובאירופה, וחשש גובר כי ישראלים הטסים לחו״ל עלולים להידבק ולהביא עימם את המחלה לארץ. במקביל, נרשמת עלייה מדאיגה בתחלואת החצבת גם בישראל – תוצאה של שילוב בין יבוא תחלואה מחו״ל לבין ירידה בכיסוי החיסוני בטיפות החלב. עם התקרבות שיא עונת הנסיעות בחגים, גובר החשש להתפרצויות נוספות, בעיקר בקרב אוכלוסיות שבהן שיעור ההתחסנות נמוך. "הדרך הטובה ביותר להגן מפני מחלת החצבת היא באמצעות חיסון בטוח ויעיל מאוד", מדגיש ד"ר מוחמד מרעי ממלר"ד חדרה של המאוחדת

"חצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר, המתבטאת במגוון תסמינים לא נעימים, ביניהם דלקת גרון, דלקות עיניים, נזלת, שיעול, חום ופריחה בכל הגוף", מסביר ד"ר מרעי. "החצבת מועברת מאדם לאדם על ידי פיזור הנגיף לסביבה בעת שיעול, עיטוש או מגע עם הפרשות מהאף וליחה ואפשר להידבק בה גם לאחר שעות שהחולה עזב את החדר".

עוד הוא מוסיף כי "החצבת נחשבת למחלה הזיהומית המדבקת ביותר. בחלק מהמקרים, סיבוכי המחלה עשויים להיות קשים ואף לסכן חיים. ישנה חשיבות רבה לחיסון נגד המחלה, שכן נדרש שיעור התחסנות גבוה באוכלוסייה על מנת למנוע התפרצות. ירידה באחוז המתחסנים, עלולה להוביל להתפרצות של המחלה, זו הסיבה העיקרית להתפרצויות ברחבי ארה"ב, אירופה וגם במקומות אחרים ברחבי העולם. למרות שישראל חופשית ברובה מחצבת, קיימת עדיין סכנה להדבקה מחולים המגיעים מחו"ל".

סימני מחלת החצבת

סימני המחלה יופיעו בדרך כלל בין 10 ל-14 ימים לאחר החשיפה לנגיף, אך יתכן טווח של שישה ימים עד 21 ימים. זה מתחיל בחום גבוה, נזלת, שיעול, עיניים אדומות ורתיעה מאור. ביום הרביעי או החמישי מופיעה פריחה בצבע אדום כהה על העור. "בדרך כלל, הפריחה מתחילה בצוואר ומתפשטת בהדרגה לעבר הפנים, הגוף והגפיים. הנגעים בעור נקודתיים ומרובים ונוטים להתלכד לפריחה המכסה שטחי גוף נרחבים. הפריחה מתחילה להחוויר ביום השלישי להופעתה, יחד עם שיפור כללי בהרגשה", הוסיף.

"החצבת עלולה לגרום לסיבוכים קשים בדרכי הנשימה ובמערכת העצבים. כשליש מהחולים יפתחו סיבוכים כמו דלקת האוזן התיכונה, שלשולים ודלקת קרנית העין".

כיצד ניתן למנוע את המחלה?

"הדרך הטובה והבטוחה ביותר למנוע את מחלת החצבת וסיבוכיה היא על ידי קבלת חיסון נגד המחלה. החיסון הניתן כתרכיב משולב כנגד ארבע מחלות: חצבת (Measles), חזרת (Mumps), אדמתRubella) ), ואבעבועות רוח (Varicella), או כתרכיב משולב נגד חצבת, חזרת ואדמת", מציין ד"ר מרעי.

עוד מדגיש כי "לא ניתן להתחסן בישראל כנגד נגיף החצבת בלבד. יעילות החיסון במניעת חצבת היא גבוהה מאד ועמדת על כ-97% לאחר קבלת שתי מנות חיסון. למעטים שבכל זאת יחלו לאחר שתי מנות חיסון, המחלה צפויה להיות קלה יותר מאשר לאלו שלא חוסנו, שכן הסיכוי של אלו שלא חוסנו להידבק במחלה לאחר חשיפה לחולה גבוה בכ-90%".

יש לציין כי בקרב חלק קטן ממקבלי החיסון יתכנו תופעות לוואי שהן בדרך כלל קלות, אינן מסוכנות וחולפות, ביניהן אודם ונפיחות באזור ההזרקה, פריחה וחום.

מי צריך להתחסן נגד חצבת?

ילדים – שגרת החיסונים כוללת שני מועדים, בגיל שנה ובכיתה א'.

כל מי שנולד בישראל לפני שנת 1957, נחשב מחוסן באופן טבעי ולכן אין צורך לקבל חיסון.

מי שנולד בישראל בין השנים 1957-1977, נחשב ללא מחוסן או מחוסן באופן חלקי, למרות שחלק גדול מאוכלוסייה זו נחשב כמחוסן באופן טבעי מאחר ובאותן שנים ניתן חיסון עולמי, אולם החיסון לא ניתן בזמנים אלו בישראל. לכן לנוסעים לחו"ל מומלץ להשלים את החיסון (מנה אחת או שתי מנות, בהתאם לגיל ומצב החיסון) וזאת על פי הנחיות משרד הבריאות.

מי שנולד בישראל החל משנת 1978 ואילך, נחשב מחוסן והיה אמור לקבל שתי מנות ברווח זמן של ארבעה שבועות לפחות בין המנות.

מי נחשב מחוסן נגד חצבת?

מי שיש בידו תיעוד על קבלת שתי מנות של החיסון, ברווח זמן של ארבעה שבועות לפחות בין המנות, שניתנו אחרי גיל שנה.

מי שיש בידו תיעוד רפואי על מחלה בעבר, אשר אובחנה אבחון קליני ומעבדתי.

במידה ונוסעים לחו"ל יש לשים לב לדברים הבאים:

נכון לעכשיו אין מניעה מלהגיע לאזורים בעולם בהם ישנה התפרצות חצבת. עם זאת, משרד הבריאות ממליץ לכל נוסע לחו"ל להתחסן כנגד חצבת בהתאם:

מבוגרים שלא חלו בחצבת ולא קיבלו שתי מנות חיסון נגד חצבת: משרד הבריאות ממליץ להשלים את החיסון. ההמלצה לא חלה על ילידי 1956 ומבוגרים יותר.

ילדים בני שנה עד כיתה א': מומלץ לקבל שתי מנות חיסון בהפרש של שלושה חודשים לפחות בין המנות. המנה השנייה תחשב כתקפה גם אם ניתנה לפני גיל שש, בתנאי ששתי המנות ניתנו במרווח זמן של 3 חודשים או יותר מגיל שנה.

תינוקות בני שישה עד 11 חודשים: מומלץ לקבל מנה אחת של חיסון נגד חצבת. מנה זו לא תיספר בשגרת חיסוני הילד ויש לחזור על החיסון לאחר גיל שנה.

גם אם אתם יכולים להתחסן רק מספר ימים לפני הנסיעה – עשו זאת. אמנם חסינות נגד המחלה מתפתחת כעבור שבועיים מיום החיסון, אך קבלת החיסון מהווה ההגנה הטובה ביותר. מנה אחת מקנה חסינות של 95%.

האם מותר להקדים את חיסון החצבת לתינוק לפני גיל שנה?

משרד הבריאות ממליץ רק לתינוקות בני שישה עד 11 חודשים הנוסעים לחו"ל לקבל מנת חיסון אחת נגד חצבת. מנה זו לא תיספר במסגרת שגרת חיסוני הילד. בכל מקרה שבו ניתן חיסון לפני גיל שנה, יעילות החיסון חלקית ויש לחזור על החיסון בגיל שנה. במקרה של התפרצות, יכול משרד הבריאות לבצע שינויים ולהקדים את החיסון באוכלוסיות מסוימות, בהתאם לחוות דעת מומחים.

במידה ואתם טסים לחו"ל בימים הקרובים ולא התחסנתם, מומלץ עדיין להתחסן: "אמנם חסינות מתפתחת במשך שבועיים מקבלת החיסון, אך קבלת החיסון מהווה את ההגנה הטובה ביותר שיש".

למי מומלץ לא לקבל חיסון נגד חצבת?

ישנם מקרים בהם אין לתת את החיסון:

כאשר ישנה מחלת חום חדה.

כאשר הופיעה תגובה חמורה לאחר מנת חיסון קודמת.

כאשר ידוע על רגישות לאחד ממרכיבי התרכיב למשל (neomycin).

לאנשים עם דיכוי חיסוני חמור.

לנשים בהריון.

לאנשים עם אי סבילות תורשתית לפרוקטוז.

לנשים המקבלות תרכיב חיסון מסוג חצבת – חזרת – אדמת – אבעבועות רוח, מומלץ שלא להיכנס להיריון במשך חודש לאחר קבלת החיסון.

היכן אפשר להשלים את חיסוני השגרה עבור ילדים?

עד כיתה א' ניתן להשלים חיסון במסגרת טיפת חלב. מכיתה א' עד כיתה ט' ניתן להשלים את החיסון באמצעות ספקי שרותי בריאות התלמיד. מכיתה י' ועד גיל 18 ניתן להשלים חיסון בלשכות הבריאות. אפשר להתייעץ עם מוקד קול הבריאות של משרד הבריאות *5400.