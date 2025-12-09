גאווה למערכת החינוך בפרדס חנה כרכור

פרס חינוך מחוזי ניתן לצוות החינוכי של גן עינב ולמנהלת ביה"ס אלונים כמצטייני המחוז לשנת תשפ"ה.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "גאים בכן! פרס המחוז משקף את המסירות שלכן לילדי המושבה, אתן מקור להשראה חינוכית ופורצת דרך. המשיכו להוביל את מערכת החינוך שלנו להישגים חינוכיים".

השבוע נערך טקס הענקת פרס חינוך מחוזי לצוות החינוכי של גן עינב ולמנהלת ביה"ס אלונים שנבחרו למצטייני המחוז לשנת תשפ"ה על קידום חדשנות פדגוגית ומחויבות חברתית עמוקה. הפרס ניתן במעמד ראש המועצה יוני חכימי, מנהלת אגף החינוך חן ניסימי ומנהל גני הילדים אברהם אוחיון.

פרס מחוזי למנהלת ביה"ס אלונים, לימור סמואלוב :

הפרס ניתן ללימור על היותה מנהלת פורצת דרך, מוכוונת להתפתחות בית-הספר, יוזמת חידושים, ובכך מהווה מודל להשראה ולחיקוי לצוות החינוכי ועוגן לתהליכי קהילתיים מבוססים על קשר ודיאלוג.

לימור הבנתה במהלך השנים זהות בית-ספרית מתפתחת, שבבסיסה תפיסת "שביל הבלו"ט" = בטחון, למידה וטוהר מידות- הביטחון- מקדם מיומנויות רגשיות, למידה- מיומנויות קוגנטיביות, וטוהר המידות מיומנויות חברתיות, בזיקה לפעלנות וקשר עם הקהילה.

בנוסף, בית הספר הוא מוביל ברמה ארצית למידה חקרנית, התנסותית בינתחומית והוגנות בגישת הSTEM-בדגש על למידת מדעים וטכנולוגיה בתפיסת PBL. גישת הSTEM כוללת פיתוח מיומנויות וכישורים הנדרשים לתפקוד מיטבי במציאות משתנה, ומאופיינת ביכולת לקשר בין תחומי-דעת שונים ובניתוח בעיות רלוונטיות לחיי היומיום של התלמיד ושל החברה.

פרס מחוזי לגן עינב ולצוות החינוכי:

גן עינב הוא גן אומנותי ייחודי המנוהל מזה שנים רבות ע"י גננת הגן גלית סילוני. גלית, סייעת הגן גילה סופר וצוות הגן מובילות את גן הילדים בייחודיות ובחינוך לאהבת האומנות – כמקדמת אקלים חינוכי מיטבי.

אברהם אבי אוחיון, מנהל מחלקת גני הילדים ציין כי הוא, :מברך את גלית וצוותה על זכייה בפרס החינוך המחוזי הראוי על פועלן למען הילדים. גלית גננת וותיקה ומסורה המובילה את הגן ביד רמה יחד עם צוותה ראויים לכל השבחים".

מנהלת מחוז חיפה במשרד החינוך, סיגל כהן : "הזוכים הפגינו מצוינות אקדמית יוצאת דופן, חדשנות פדגוגית ומחויבות חברתית עמוקה," אמרה כהן. "הישגיהם משקפים את מחויבותם לשיפור ההישגים הלימודיים של תלמידינו, לפיתוח יזמות ולטיפוח מיומנויות חיוניות לעידן המודרני." מנהלת המחוז ציינה גם את תהליך הבחירה המוקפד, שבוצע על ידי ועדות הפרס, והביעה תודה לצוותי הפיקוח, ההדרכה והמינהל במחוז, כמו גם לשותפים ברשויות המקומיות, נציגי ארגוני המורים וההורים. "הצלחתם של הזוכים היא מקור השראה לכל קהילת החינוך במחוז," הוסיפה כהן. "ברכות חמות להם, והמשיכו בעשייה החינוכית החשובה לטובת תלמידינו."

חן ניסימי, מנהלת אגף החינוך במועצה : "נרגשת וגאה לברך את גלית וצוות הגן ואת לימור סמואלוב על קבלת פרס החינוך היוקרתי. זכייתן מהווה עדות לעשייה החינוכית יוצאת הדופן, למחויבות ולמסירות שלה לטיפוח דור העתיד, תוך מתן דוגמה אישית, ערכית ומקצועית. זכייתן מהווה השראה לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך, והישג זה הוא גאווה גדולה ליישוב כולו. מועצת פרדס חנה-כרכור תמשיך להוקיר את פועלם של אנשי החינוך ולהשקיע בקידום מערכת החינוך המקומית, למען עתיד חינוכי מצוין במושבה".