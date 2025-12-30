הכרה בוועדי שכונות - מהלך שיגביר את מעורבות התושבים בהחלטות המקומיות
הכרה בוועדי שכונות בפרדס חנה כרכור

1753998792.png
ברגע על הצלחת

בורגר טופו ביתי – קל, בריא וטעים

  • 30/12/2025
Homemade tofu burger – easy, healthy and delicious

בורגר טופו ביתי הוא פתרון מצוין לארוחה מזינה, קלה להכנה ומהירה. הטופו משמש כבסיס חלבוני נהדר שסופג בקלות את טעמי התבלינים והירקות.

מצרכים (לכ-4 קציצות גדולות)

  • 400 גרם טופו קשה

  • 1/2 כוס פירורי לחם

  • כף קורנפלור

  • 1 בצל קטן, קצוץ דק מאוד

  • 2 שיני שום, כתושות

  • 2 כפות רוטב סויה

  • 1 כפית כמון

  • 1/2 כפית פפריקה מתוקה

  • מלח ופלפל שחור גרוס, לפי הטעם

  • שמן זית לטיגון

אופן ההכנה

הכנת הטופו: מוציאים את הטופו מהאריזה ומסננים נוזלים. עוטפים את גוש הטופו במגבת נייר (או מגבת מטבח נקייה) ולוחצים היטב כדי להוציא כמה שיותר מים מיותרים. ככל שהטופו יבש יותר, הקציצה תחזיק מעמד טוב יותר.

מעיכה: מעבירים את הטופו לקערה גדולה. מועכים אותו בעזרת מזלג או מפוררים היטב בידיים עד לקבלת מרקם פירורי אחיד (דמוי בשר טחון).

ערבוב התערובת: מוסיפים לקערת הטופו את כל שאר המרכיבים: פירורי הלחם, הבצל הקצוץ, השום הכתוש, רוטב הסויה והתבלינים (כמון, פפריקה, מלח ופלפל). מערבבים היטב, רצוי בידיים, עד שהתערובת מתאחדת וניתן ליצור ממנה כדור יציב.

יצירת הקציצות: בידיים מעט רטובות (כדי למנוע הידבקות), יוצרים מהתערובת קציצות עגולות ושטוחות בגודל של המבורגר. הדקו אותן היטב.

טיגון: מחממים מעט שמן זית במחבת רחבה (רצוי טפלון/נון-סטיק) על חום בינוני. מניחים את הקציצות בזהירות ומטגנים במשך כ-4-5 דקות מכל צד, עד שהן משחימות ומקבלות מעטה זהוב-פריך.

הגשה: מגישים את ההמבורגרים חמים בתוך לחמנייה עם ירקות טריים, רטבים וכל תוספת אהובה עליכם.

מערכת השרון הצפוני
מערכת השרון הצפוני

מערכת השרון הצפוני

