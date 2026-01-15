אמנות, מוזיקה וחיבור קהילתי: יריד "קהילה יוצרת" נערך בבית אליעזר

מרכז הפנאי בית אליעזר אירח לאחרונה את יריד "קהילה יוצרת", אירוע שנועד לחזק את הקשרים בין תושבי שכונות בית אליעזר ודניה. היריד הוא פרי יוזמה ותכנון של פעילים מהצוות הקהילתי בתוכנית "קהילה מיטיבה", הפועלת במסגרת מחלקת משאבי קהילה באגף הרווחה של עיריית חדרה.

יוזמה של התושבים למען התושבים

ייחודיות האירוע באה לידי ביטוי בכך שהצוות הקהילתי היה אמון על כל שלביו: מהתכנון והיוזמה, דרך הפרסום ועד להוצאה לפועל בשטח. הפעילות התבצעה בשיתוף פעולה עם צוות מרכז הפנאי וגורמי המקצוע בתוכנית "קהילה מיטיבה".

מה כלל היריד?

תערוכת אמנים: יוצרים מקומיים הציגו ומכרו את עבודותיהם במתחם מעוצב ומושקע.

מוזיקה חיה: שני אמנים מקומיים הופיעו בהתנדבות ותרמו לאווירה החגיגית.

מעורבות נוער: בית הקפה "קופיפנאי" פעל במתחם והופעל על ידי בני נוער מהשכונה, מהלך שחיזק את תחושת האחריות והשייכות של הדור הצעיר.

"טעם של עוד"

רננה שער עומסי, מנהלת תוכנית "קהילה מיטיבה", ציינה את שביעות רצונה מהיענות התושבים: "האווירה שיקפה חיבור וגאווה מקומית. שכנים פגשו אלו את אלו, נרקמו קשרים חדשים וההצלחה של האירוע כבר מעוררת ציפייה ליריד הבא".

מעוניינים להשפיע ולהצטרף לעשייה? תושבים המעוניינים לקחת חלק בצוותי הפיתוח של "קהילה מיטיבה" מוזמנים ליצור קשר עם מחלקת משאבי קהילה: 📞 טלפון/הודעות: 053-3306698