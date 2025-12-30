אירוע פרידה מרגש ממנהלת ביה"ס שדות טלמור קלוס

אירוע פרידה מרגש מסכם 12 שנות עשייה חינוכית של מנהלת בית הספר שדות, טלמור קלוס.

ראש המועצה המקומית פרדס חנה כרכור, יוני חכימי: "מודים לך על 12 שנות עשייה חינוכית משמעותית למען ילדי וילדות היישוב שלנו. השארת חותם חינוכי ביישוב שילווה אותנו עוד שנים רבות".

טלמור חותמת 12 שנות עשייה חינוכית ביישוב, עם ניהול פורץ דרך, חותם של מסורות בית ספרית, ערכיות והשפעה רבה, בין היתר קבלת פרס חינוך מחוזי ועוד. במהלך כהונתה הובילה טלמור את בית הספר בגישה חינוכית פורצת דרך, בתשוקה ובחזון, תוך יצירת תרבות ארגונית של חדשנות, סקרנות ולמידה מתמדת. בניהולה, הפך בית הספר שדות למרחב קהילתי מוביל, המשלב בין מצוינות חינוכית לרגישות אנושית וגרף הישגים ופרסים רבים על העשייה החינוכית הענפה.

ראש המועצה, יוני חכימי ומנהלת אגף החינוך חן ניסימי הודו לה על תרומתה ארוכת השנים, על המחויבות ועל הדרך החינוכית האנושית שבה ניהלה והובילה. את טלמור החליפה בתפקידה מנהלת ביה"ס הילה סופר, תושבת היישוב. בעלת תואר ראשון בלקויות למידה ותואר שני בניהול מערכות חינוך. בוגרת התכנית להכשרת מנהלים של "אבני ראשה" ומשרד החינוך. לאורך השנים שימשה כמחנכת, הובילה תהליכים פדגוגיים וחברתיים, וריכזה תחומים מגוונים כחלק מצוות ההנהלה וההובלה של בית הספר "שדות".

חן נסימי, מנהלת אגף החינוך במועצה : "במנהיגות שקטה אך נחושה הובלת תהליכים פורצי דרך, הנחת זרעי יזמות שהפכו לתרבות ארגונית של חקר, יצירתיות וחדשנות. פתחת את קהילת בית־ הספר אל העולם, ובנית יחד איתה מרחב אמיתי של שותפות, למידה וצמיחה. ההישגים וההצטיינויות שאליהם הגעתם הם תוצאה ישירה של דרכך,מקצועית, אמיצה ואנושית. אני נושאת איתי גם זיכרון אישי מהשנים בהן עבדנו יחד כקולגות במ"מ כרכור – את מחנכת א', ואני מחנכת ו'. כבר אז יכולתי לראות מקרוב את מה שהפך להיות חתימת ידך כמנהלת: הקשבה עמוקה, ראייה רחבה של הילד והמערכת, ויכולת להוביל אנשים מתוך אמון והשראה. בשמי ובשם אגף החינוך תודה על תרומתך רבת השנים, על המחויבות, על הסטנדרט הגבוה שהצבת, ועל הדרך האנושית שבה עשית את כל זה".