חדרה נשים וסטייל

אירוע "מתעוררות" – One Billion Rising בחדרה

  30/01/2026
אירוע “מתעוררות - לקום, לצאת, לרקוד” יתקיים בחדרה כחלק מקמפיין עולמי רחב היקף, בו לוקחות חלק למעלה מ־200 מדינות ברחבי העולם, למען הפסקת האלימות כלפי נשים ונערות ולמען שינוי וריפוי. צילום: דוברות עייירת חדרה

אירוע “מתעוררות – לקום, לצאת, לרקוד” חוזר לחדרה ומצטרף לשורת אירועים בינלאומית למען הפסקת האלימות נגד נשים ונערות. יוזמות ברחבי יותר מ־200 מדינות לוקחות בו חלק מדי שנה, במטרה לעורר מודעות, לחזק קהילות וליצור שינוי אמיתי ומרפא.

בחדרה מתקיים האירוע זו השנה התשיעית, ובישראל זו השנה ה־13 ביוזמת לימור חממי, תושבת העיר, ובשיתוף פעולה רחב של עיריית חדרה – מועצת נשים, המרכז לשלום המשפחה באגף הרווחה והשירותים החברתיים, מרכז פנאי בית אליעזר, ויצו חדרה, נעמת חדרה, הדסה ישראל וארגוני הנשים הפועלים בעיר.

“מתעוררות”, הידוע בעולם בשם One Billion Rising, הוא מיזם בינלאומי שנתי המשלב מחאה, אחווה נשית ותנועה. המטרה: לעודד נשים לקום, לצאת ולרקוד – כבחירה מודעת של אחריות אישית וחברתית, וכפעולה שמבקשת לייצר שינוי עמוק בחברה.

לקום – לענות לקריאה לעצירת האלימות.
לצאת – לבחור להשפיע ולפעול לשינוי חברתי מהותי.
לרקוד – להתחבר, לשחרר, לבחור בחופש ובקהילתיות.

הקמפיין העולמי הושק בשנת 2012 על ידי איב אנסלר, מחברת “מונולוגים מהוואגינה”, בעקבות אירוע טראגי בהודו והסטטיסטיקה המחרידה שלפיה אחת מכל שלוש נשים בעולם חווה אלימות פיזית, מינית, כלכלית או רגשית במהלך חייה.

אירוע “מתעוררות” בחדרה יתקיים ביום שישי, 13.2, במרכז פנאי בית אליעזר.
בתוכנית: הופעה ושירה עם הזמרת עדי לביא, סיפור חיים מעורר השראה של מאיה כהן שוקרון, מעגל ריקוד משותף בשיטת ריו אביירטו בהנחיית לימור חממי, מעגלי שיח ופעילויות נוספות.
התכנסות: 8:30 | תחילת האירוע: 9:00.

האירוע פתוח ללא עלות ומיועד לנשים בלבד. מוזמנות להגיע נשים בכל גיל, להצטרף לקול המחאה, להתעורר, להתחבר – ולחזק את המאבק נגד אלימות כלפי נשים בישראל ובעולם.

