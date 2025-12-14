אירועי שבוע מורשת במועצה לשימור אתרים

שבוע המורשת בחנוכה: פעילויות חווייתיות לכל המשפחה במחיר סמלי בעשרות אתרי מורשת בכל רחבי הארץ

משרד המורשת – בשיתוף המועצה לשימור אתרים, רשות הטבע והגנים, רשויות מקומיות וארגונים נוספים – מזמין בחנוכה את הציבור הרחב לקחת חלק בשבוע המורשת – מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה לכבוד החג, חלקן ללא תשלום ורובן במחיר סמלי.

בין הפעילויות שיתקיימו באתרי המורשת: סיורי עששיות, סיורים מודרכים בעקבות חלוצים וחלוצות, משחקי בריחה, פעילויות יצירה ברוח החג, הצגות לילדים, סרטי אנימציה, ועוד.

מידע מפורט על אירועי השבוע באתרי המורשת כאן

אירועי השבוע באתרי המורשת (מצפון לדרום):

צפון

מוזיאון חצר תל חי

מתי: 21 בדצמבר

מה עושים: סיורים ופעילויות בעקבות סיפורם של החצר והחלוצים, בראשות יוסף טרומפלדור, וקרב הגבורה המפורסם ב-1 במרץ 1920. הסיורים בליווי שחקנים, מוזיקה, סדנאות, ההצגה "סודות תיאטרון הבובות" ועוד. עלות: 10 ₪ לאדם. הרשמה בקישור

מוזיאון בית השומר, כפר גלעדי

מתי: לאורך החג

מה עושים: "גיבורי על – נס לא קרה להם!" – מסע מודרך בזמן בעקבות יומניהם של אנשי 'השומר', דרך סיפורי גבורה ופעילות חווייתית לכל המשפחה.

עלות: 20 ₪ למבוגר, 15 לילד וגמלאי. בתיאום מראש בלבד. 04-6941565.

מוזיאון הרעות, מצודת כ"ח

מתי: 18-15, 22-21

מה עושים: סיורים מודרכים בעקבות סיפור קרבות הגבורה שניהל הפלמ"ח במקום במהלך מלחמת העצמאות, ומיתוס הרעות שנוצר בעקבות קרבות אלה, הדלקת נרות, סופגניות ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. בהרשמה מראש בלבד בקישור

אחוזת דוברובין, יסוד המעלה

מתי: 19-16, 22-21 בדצמבר

מה עושים: סדנה להכנת חנוכיות מחומרים מהטבע, משחק 'חפש את החפץ' בחדרי המוזיאון, פינת יצירה ועוד. עלות: 10 ₪ לאדם. לפרטים נוספים ולהרשמה: 04-6937371

מוזיאון חומה ומגדל, חניתה

מתי: 18-16 בדצמבר

מה עושים: סיור מודרך בשעה 12:00, כולל חוברת משימות חווייתיות לכל המשפחה וביקור בתערוכת צילום המתעדת את תקופת הלחימה והפינוי בצפון. עלות: 10 ₪ לאדם. פרטים בקישור

גליל אנימייטד קיד – מאירים את הגליל

מתי: 19-18 בדצמבר 2025

מה עושים: סרטי אנימציה מהטובים בעולם מגיעים לארבעה אתרי מורשת בגליל – מוזיאון הרעות במצודת כ"ח, מוזיאון בית אוסישקין בקיבוץ דן, אחוזת דוברובין וחצר תל חי.

עלות: 10 ₪ לאדם. פירוט מלא והרשמה בקישור

חצר כנרת

מתי: 17-16 בדצמבר

מה עושים: 'מגבירים את האור' – סיור מודרך וצפייה בחיזיון האור-קולי החדש 'לילות כנרת', בעקבות א.ד. גורדון, ברל כצנלסון, רחל המשוררת ועוד. עלות: 10 ₪ לאדם. הרשמה בקישור

בית יגאל אלון, גינוסר: "מגבירים את האור"

מתי: 18-17 בדצמבר

מה עושים: התנסות בעבודה באבניים, יצירת כדים, מנורות שמן, בתי נר מאירים וחנוכיות, הצגות הילדים "הילד שהחזיר את החיוך לנסיכה" ו"הילדה איילת", סדנאות בשיתוף רשות העתיקות, סיורים מודרכים ועוד. עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. כל הסדנאות והמופעים במחיר כרטיס הכניסה למוזיאון.

ההשתתפות בהרשמה מראש בלבד בקישור

תחנת הרכבת ההיסטורית בצמח

מתי: 16, 21 בדצמבר

מה עושים: 'אנו נושאים עששיות' – טיול עששיות מיוחד בין מבני התחנה ולאורך תוואי מסילת הרכבת, בעקבות סיפורו המרתק של ריצ’רד מאונסל, שבראשית המאה ה-20 ריגל לטובת הבריטים בתחנת הרכבת של צמח, ויום אחד עלה על רכבת לדמשק ונעלם.

עלות: 10 ₪ לאדם. ההשתתפות בהרשמה מראש בלבד. 04-6653786

אתר נהריים בגשר

מתי: 18 בדצמבר

מה עושים: "בניית גשר דה וינצ’י" משחק מאתגר וחווייתי בהשתתפות שחקנים בלבוש תקופתי בין שרידי האתר העתיקים, כולל הדגמת עקרונות הנדסה קדומה; פעילויות והדרכה של המועצה לשימור אתרים על תהליכי השימור שנעשו באתר; סדנת ליצירת עששיות בהשראת העת העתיקה בהובלת רשות העתיקות, סדנה להכנת שקית מבשם מצמחי תבלין ארומטיים הגדלים במקום. סיורים מודרכים בעקבות סיפור תחנת הכוח בנהריים וסיפורם של לוחמי קיבוץ גשר במלחמת העצמאות ועוד. כמו כן, יהיו באתר דוכני אוכל, יריד מקומי וסדנאות בתשלום נפרד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת מגיל 3. כרטיסים בקישור

מוזיאון בית שטורמן, עין חרוד

מתי: 18 בדצמבר

מה עושים: "מאירים את המוזיאון" – סדנת יצירה מדליקה להכנת פנסי נייר מיוחדים, ובהמשך סיור במוזיאון לאורם. הפעילות מתאימה לגילאי 10-6.

עלות: 10 ₪ לאדם.. יש לרכוש כרטיסים מראש בקישור

מוזיאון העמק, קיבוץ יפעת

מתי: 16, 22.בדצמבר

מה עושים: "המרק של טובל'ה" – סיפור אינטראקטיבי, סיורים מודרכים, פינות ליצירה חופשית וסדנאות יצירה, פינת משחק בסביבונים, סבא קלמן מגיע לביקור בשיר ובסיפור, משחקי חידה לחנוכה ועוד.

עלות: ב-16.12 ללא תשלום. ב-22.12 10 ₪ לאדם מגיל 2. פרטים נוספים בקישור

משטרת נהלל ההיסטורית

מתי: 16-15 בדצמבר

מה עושים: סיור עששיות חווייתי למשפחות, כולל תצפית כוכבים מודרכת, הדלקת נרות משותפת, משחקים,אכילת סופגניות ועוד. 10 ₪ לילד/ה. הורה מלווה ללא תשלום. בהרשמה מראש בקישור

אתר רכבת העמק בכפר יהושע

מתי: 18 בדצמבר

מה עושים: 'בעקבות פנסי הרכבת' – סיור עששיות בעקבות סיפורה של רכבת העמק, הדלקת נרות חנוכה ושוקו חם. עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. בהרשמה מראש בלבד בקישור

אתר מערת הפלמ”ח, משמר העמק

מתי: 18-16 בדצמבר

מה עושים: "בימים ההם בזמן הזה – מאירים את העבר ומתחברים להווה" – פעילות לכל המשפחה, הכוללת סיורים מודרכים במערה, משחק ניווט, טיול עצמאי מעגלי עם חידות מותאמות לחג, סדנאות יצירה, תחפושות של פעם ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. פרטים והרשמה בקישור

מוזיאון אסירי המחתרות, עכו

מתי: 18-15, 22 בדצמבר

מה עושים: סיורים מודרכים, משחק בריחה לכל המשפחה וצפייה במיצג המרכזי. ב-17.12 תתקיים פעילות מיוחדת לסבתות, סבים, נכדות ונכדים: סיור מודרך במוזיאון, משחק בריחה וסדנת יצירה.

עלות: 10 ₪ לאדם. בהרשמה מראש בלבד בטל. 073-3532377

סדנת יצירת דגמי ספינות משאריות (20.12) – לפני מאות שנים, בהפלגות ארוכות, מצאו לעצמם הימאים דרך יצירתית להפיג את השעמום בשעות שלא עבדו – הם הפכו שאריות עץ ובד שהיו על הסיפון – לדגמי אניות עדינים ומרשימים. בסדנה יתנסו המשתתפים ביצירת דגמי ספינות משלנו משאריות חומרים שונים, בהם עץ, קרטון, בד, מקלות, נייר, חוטים ועוד.

עלות: 35 ₪ למשתתף (ילד/מבוגר) לכל פעילות, כולל כניסה למוזיאון. פרטים והרשמה בקישור

אתר מחנה המעפילים בעתלית

מתי: 21.12

מה עושים: 'הבחירה באור' – סיורים מודרכים בלווי שחקנים בעקבות אחד הפרקים החשובים בתולדות הקמת המדינה: ההעפלה לארץ ישראל בים, באוויר וביבשה, כולל ביקור ב"ספינת מעפילים" במהלך מסעה אל חופי הארץ, ובמטוס 46-C, כמו זה שהביא עולים מעיראק ומאיטליה בשנות ה-40'.

הפעילות ללא תשלום. לפרטים:. 04-9841980

בית אהרנסון – מוזיאון ניל"י, זכרון יעקב

מתי: 18בדצמבר

מה עושים: מסע בזמן בעקבות סיפורי הגבורה של אנשי מחתרת ניל"י בעזרת משחק פעיל לכל המשפחה, כתבי חידה וכתב מוצפן. לקראת הערב, תתקיים סדנה להכנת עששיות, ובעקבותיה סיור לילי באתר, כולל מעבר במנהרת המילוט ששימשה את חברי המחתרת. בסיום הסיור יוזמנו המשתתפים להדלקת נרות חגיגית ולאכילת סופגניות. עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. לפרטים והרשמה: 04-6390120

שרון

חצר ראשונים, עין שמר

מתי: 22-21 בדצמבר.

מה עושים: בניית חנוכיות וסביבונים מחומרים ממוחזרים, ביקור בבית בד בן יותר ממאה שנה, סיור בטרקטור בקיבוץ, ביקור במוזיאון הטרקטורים, אפיית לחמניות, סיור במוזיאון הקיבוץ ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. הזמנת כרטיסים מראש באתר המוזיאון. פרטים והרשמה בקישור

מוזיאון בית הגדודים, אביחיל

מתי: 18-16 בדצמבר

מה עושים: סיור בתצוגות המוזיאון ברוח החג, מוצגים נדירים, כלי נשק, סרטונים וחנוכייה מיוחדת, סדנת יצירה חווייתית עם האומן ויקטור אוחובסקי ועוד.

עלות: 10 ₪ לאדם. סדנת יצירה בתשלום נוסף ובהרשמה מראש. לפרטים: 09-8822212

מוזיאון הבית הלורד, תל מונד

מתי: 18-17 בדצמבר

מה עושים: "עבר מדליק" – סיורים מודרכים ומפגש עם חלוצות. 10 ₪ לאדם. לפרטים: 050-7964882.

מוזיאון כפר סבא

מתי: 20 בדצמבר

מה עושים: חוויה בגן הקסום של הברון מנשה – משחק ניווט בין עצי הגן, ליקוט פירות הדר, משחקים של פעם, יצירת מנדלות מהחומרים הטבעיים שבגן, סיפור בצל הפיטולקה ועוד.

10 ₪ למשתתפ/ת מגיל 4. הרשמה בקישור

תל אביב-יפו

מרכז יצחק רבין, ת"א

מתי: 17-15 בדצמבר

מה עושים: 'חפש את המטמון' – משחק חידות ומשימות שבו אתם לוקחים חלק והופכים לבלשים בסיפור הישראלי של כולנו; 'הצופן הישראלי' – משחק משימות בין כתלי המוזיאון; 'הסיפור הישראלי שלי' – כל המשפחה יוצאת אל מסע בישראל שלנו עם חוברת משחקית מאתגרת.

עלות: 10 ₪ לאדם. להזמנות: 4585*

מוזיאון האצ"ל בתש"ח, ת"א

מתי: 22-15 בדצמבר

מה עושים: סיורים תיאטרליים ויצירה, חדר בריחה משפחתי לציון 80 שנה לתנועת המרי העברי (בתשלום נוסף), פעילות בין דורית לסבים וסבתות, נכדים ונכדות עם יומן המבצעים של האצ"ל.

עלות: 10 ₪ לאדם. בהרשמה מראש. לפרטים: 073-3532940

מוזיאון ההגנה, ת"א

מתי: 15, 16, 18, 22 בדצמבר

מה עושים: 'המרוץ לגבורה' – משחק חווייתי לכל המשפחה, סיורים מודרכים, ההצגה 'מפקדה סודית בלב השדרה', פעילות בין דורית לסבים וסבתות, נכדים ונכדות ועוד.

עלות: 10 ₪ לאדם. פרטים בקישור

מוזיאון לח"י, תל אביב

מתי: לאורך החג

מה עושים:סיורים מודרכים בעקבות סיפורה המרתק ופעולותיה הנועזות של מחתרת לח"י, וכן שרשרת האירועים הדרמטיים שהביאו ללכידתו ורציחתו של מפקד לח"י, אברהם "יאיר" שטרן בידי הבריטים.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. פרטים בקישור

מוזיאון נחום גוטמן לאמנות, ת"א

מתי: 17 בדצמבר

מה עושים: שעת סיפור, סיור ומשחק 'חפשו את המטמון' לכל המשפחה בפארק המסילה בעקבות ספרו הנודע של גוטמן “בארץ לובנגולו מלך זולו”. עלות 10 ₪ לאדם. הרשמה בקישור

מרכז המבקרים מקוה ישראל

מתי: 19, 21 בדצמבר

חגיגה משפחתית, הכוללת את ההצגות "הדבורה מאיה" (19.12) ו"חנן הגנן" (21.12) מאת תיאטרון המדיטק, וכן סיור בגן הבוטני ההיסטורי של מקוה ישראל, משחקים, חידות וחגיגה בטבע.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. פרטים בקישור

מרכז

מוזיאון ראשון לציון

מתי: 18, 21 בדצמבר

מה עושים: "השאלה של צבי" – הצגת ילדים קסומה בביצוע תיאטרון אגדה מהעוטף (18.12).

עלות: 10 ₪ לאדם. פרטים והרשמה בקישור

"סיפורי אהבה היסטוריים", הרצאה מיוחדת של ד"ר רוני באום (21.12). 10 ₪ לאדם 03-9598862

מוזיאון מכון איילון

מתי: 18-16 בדצמבר

מה עושים: סיור מודרך בעקבות אחד הסיפורים המרתקים בימים שלפני קום המדינה: מפעל תחמושת שהוקם ופעל בסודיות מוחלטת ממש מתחת לאפם של הבריטים. כמו כן מוזמנים המבקרים לתערוכת חנוכיות מחומרים ממוחזרים, ולפינות תלבושות ויצירה.

עלות: 10 ₪ לאדם. בהרשמה מראש בקישור

אתר הפרדסנות ע”ש מינקוב, רחובות

מתי: 16 בדצמבר

מה עושים: סיור עששיות חווייתי באתר והכרות עם סיפורו המיוחד של הפרדס.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת לפעילות. הרשמה בקישור

מוזיאתר עיינות – כפר הנוער עיינות-נעמת

מתי: 15 בדצמבר

מה עושים: סיור עששיות בעקבות ימי הפלמ"ח בכפר, כולל העברת מסרים תוך שימוש בצופן מורס, אימונים, צ'יזבטים, תצפית לילה ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. הרשמה בקישור

ירושלים

האקדמיה ללשון העברית

מתי: 16, 21 בדצמבר

מה עושים: "שפה חיה – על עברית וחיות אחרות" – פעילות חווייתית מודרכת בעקבות סיפורה של העברית, וכיצד הוא בא לידי ביטוי בעולם החי, והיכרות פנים אל פנים עם פרוקי הרגליים, המסייעים לשמירה על המגוון הביולוגי והטבע של כולנו. הפעילות מתקיימת בשיתוף גן החיות התנ"כי בירושלים, ומיועדת לגילאי 12-6 (עם הורה מלווה).

עוד במרכז המבקרים: המכתבה של אליעזר בן־יהודה, כרטסת המילונאי הנודע אבן־שושן, ספר שירי ילדים בן מאה שנה ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. פרטים והרשמה בקישור

מוזיאון אסירי המחתרות, ירושלים

מתי: 19-16, 22-21 בדצמבר

מה עושים: בואו לפגוש את הגיבורים מאחורי הסורגים בדרך להקמת המדינה, באמצעות סיורים תיאטרליים, סדנאות יצירה, משחק בריחה משפחתי ועוד.

עלות: 10 ₪ לאדם. פרטים נוספים בקישור

מוזיאון חצר היישוב הישן

מתי: 22 בדצמבר

מה עושים: סיורים מודרכים בתצוגות ו"על חנוכיות ומעשיות" – מופע תיאטרלי עם השחקן חביב מזרחי

עלות: 10 ₪ לאדם. להרשמה: 02-6276319

המוזיאון לאמנות יהודית, היכל שלמה

מתי: 17 בדצמבר

מה עושים: "על גבורה, על אור ועל אומץ" – הכרות עם סיפורים היסטוריים וסיפורים עכשוויים בתערוכת הקבע במוזיאון ובתערוכה המתחלפת "רקמת חיים". הפעילות תימשך כשעה וחצי ותכלול סדנת יצירה.

עלות: 10 ₪ לאדם. הרשמה בקישור



המוזיאון לאמנות האיסלאם, ירושלים

מתי: 18-15 בדצמבר

מה עושים: "חלונות של אור" – סיור מודרך בעקבות יצירות נפלאות של אור מארצות האסלאם, דוגמת מנורות מסוגים שונים, משרביות וכלי מאור שימושיים – בחינת החשיבות הסמלית של האור והבנה איך הוא משמש מרכיב משמעותי בחיי הקהילה. ניתן לקיים גם סדנת יצירה בנושא "חלונות של אור".

עלות לסיור: 10 ₪ למשתתפ/ת. לפרטים: 050-6444288.

מרכז מורשת אלון מורה

מתי: 17-16 בדצמבר

מה עושים: עם פעילות לכל המשפחה, הדרכה, סרטים, יצירות ותיבות בריחה חדשות. ברישום מראש בלבד בווטסאפ 02-9665177

דרום

קיבוץ יד מרדכי: אור מתוך האדמה

מתי: 17 בדצמבר

מה עושים: במקום שבו צמחו שורשים, ניטשה מלחמה ונולדה תקווה, אתם מוזמנים לגלות את האור מתוך האדמה – מסע חווייתי לכל המשפחה בין עבר, טבע ואמנות, כולל הצגת ילדים ברוח הגבורה והאור בקיבוץ, ביקור בדנה גלריה לאמנות, סדנת יצירה לילדים מחומרים מהטבע (מגיל 6 ומעלה) ועוד. ההשתתפות ללא תשלום, אבל מותנית בהרשמה מראש בקישור

בית המייסדים, שדרות

מתי: 21 בדצמבר

מה עושים: ערב מספרי סיפורים עם יוסי אלפי.

עלות: 10 ₪ לאדם. לפרטים 054-9444405

"הגדת חבל ימית", מושב דקל

מתי: 21-14 בדצמבר, בתיאום מראש.

מה עושים: "בימים ההם, בזמן הזה" – הכרות עם הווי החיים בחבל ימית, הוויתור על הבית למען השלום והבחירה להיבנות מחדש בנגב המערבי, משולבים בסיפור קרבות הגבורה באזור ב-7 באוקטובר.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. לפרטים והרשמה: 054-6668856

מצפה גבולות

מתי: 19-17 בדצמבר

מה עושים: על נפלאותיו של דוקטור דיאמנט כבר שמעתם? חיפשתם מים במדבר? לבנים מבוץ כבר הכנתם? אז הגיע הרגע לצאת ולשחק – "תעלומות בזמן" – משחק חוויתי למשפחות, העובר בין תחנות האתר השונות דרך חידונים, משחקים ועשייה, מלמד על חיי החלוצים הראשונים בנגב ומגלה סודות כמוסים מהימים ההם. פרטים והרשמה בקישור.

מצפה רביבים

מתי: 22-16 בדצמבר

מה עושים: "אתגר המדבר" מרחב בריחה לכל המשפחה, וכן סיורים מודרכים ברחבי האתר ההיסטורי. בימים ד' (17.12) ו-א' (21.12) יתקיימו סיורי עששיות ברחבי הטירה. סיורים אלה בהרשמה מראש.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת מגיל 3 לכל אחת מהפעילויות. פרטים והרשמה בקישור.

צריף בן גוריון, קיבוץ שדה בוקר

מתי: 19-18 בדצמבר

מה עושים: סיורי עששיות לכל המשפחה בצריף המגורים המקורי של דוד ופולה בן גוריון (שיוחשך במיוחד לצורך כך), הכרות עם חנוכיות מיוחדות של בן גוריון, בהן כזו המנגנת את “התקווה” וחנוכייה שעליה קנים בצורת המכבים ועוד.

עלות: 10 ₪ למשתתפ/ת. מומלץ להירשם מראש לסיורים המודרכים בקישור

בית המייסדים, ירוחם

מתי: 18-15, 22-21 בדצמבר

מה עושים: סיורים מודרכים במוזיאון, משחק בריחה לכל המשפחה והדלקת נרות קהילתית.

עלות: ללא תשלום. פרטים בקישור

מידע מפורט על אירועי השבוע באתרי המורשת כאן

