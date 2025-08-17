לא עוד חלום: איסלנד האמיתית מחכה לכם באוקטובר 2025
תרבות ופנאי 17/08/2025

איסלנד – מסע אל ארץ האש

1753825907.png
תרבות ופנאי

איסלנד – מסע אל ארץ האש והקרח, אוקטובר 2025 תאריכים 13-20

  מאת מערכת השרון הצפוני
  • 17/08/2025
לא עוד חלום: איסלנד האמיתית מחכה לכם באוקטובר 2025

תארו לעצמכם…

אתם עומדים מול מפל אדיר, המים שואגים בעוצמה, והשקט מסביב ממלא אתכם.
אתם מרימים את המצלמה שלכם או את הטלפון, ובהדרכה מקצועית, לוכדים את הרגע המושלם.
בערב, אתם יושבים בנוחות בקבוצה קטנה ומגובשת, פניכם אל השמיים, מחכים בציפייה דרוכה לריקוד האגדי של אורות הצפון.

ביום אחר, אתם שטים בלב לגונת קרחונים, בין גושי קרח כחולים ובוהקים, ומרגישים לרגע אחד את כוחו העצום של הטבע.

זו לא סתם פנטזיה – זו איסלנד, והיא מחכה לכם.

לעוד פרטים בהרחבה

WhatsApp-Image-2025-08-17-at-18.15.45-2 איסלנד - מסע אל ארץ האש והקרח, אוקטובר 2025 תאריכים 13-20
נופי איסלנד במלוא עוצמתם. צילום: אביטל צימט

 

בניגוד לטיולים המוניים וצפופים, אנו מזמינים אתכם למסע אינטימי ואישי, בקבוצה קטנה של עד 12 איש.
המסע המיוחד הזה, שיתקיים בין ה-13 ל-20 באוקטובר 2025, תוכנן בקפידה כדי לאפשר לכם להתחבר לאיסלנד באמת, לחוות את הקסם האמיתי שלה, הרחק מההמון.

מה הופך את המסע הזה ליוצא דופן?

  • אינטימיות וחיבור אישי: קבוצה קטנה מאפשרת גמישות, יחס אישי ואווירה משפחתית. אין תורים ארוכים, אין לחץ – רק אתם והנופים המדהימים.
  • הזדמנות נדירה לאורות הצפון: אוקטובר הוא חודש מצוין לצפייה בתופעה המרהיבה הזו, ואנחנו נערוך מרדף לילי פרטי וייעודי כדי להגדיל את הסיכויים לחזות בה.
  • הדרכה בצילום: לצד ההדרכה הקלאסית, תלמדו איך לצלם נופים בצורה מקצועית, כך שתוכלו לחזור הביתה לא רק עם זיכרונות, אלא גם עם תמונות שיספרו את הסיפור שלכם.
  • מסלול מקיף ומגוון: המסע שלנו משלב את אתרי החובה של "מעגל הזהב" והחוף הדרומי, יחד עם פנינים נסתרות שיחשפו בפניכם את איסלנד הפראית והאותנטית.
  • פינוק וראש שקט: מהרגע שתעלו על המטוס ועד לרגע שתחזרו, הכל כלול: טיסות, לינה במלונות איכותיים על בסיס חצי פנסיון, הסעות במיניבוס נוח, כניסות לאתרים ופינוקים נוספים.

מוכנים לצאת למסע של החיים?

WhatsApp-Image-2025-08-17-at-18.15.45 איסלנד - מסע אל ארץ האש והקרח, אוקטובר 2025 תאריכים 13-20
נופי בראשית טבע יחודי כמו שרק איסלנד יכולה להציע. צילום: אביטל צימט

 

לעוד פרטים בהרחבה

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר. צרו קשר עוד היום ושריינו את מקומכם בקבוצה המצומצמת, למסע של פעם בחיים.

לפרטים נוספים והרשמה: אביטל: 054-4400335 ענבל: 054-7726750

