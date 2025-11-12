תמונה ליום הילד1.png
20/11/2025

הילד הפנימי שלנו – הוא עדיין

יום הנדיבות 2025 – אדיבות, נדיבות

שיווק מקומי באמצעות תוכן

מבט אל עסקים מקומיים

איך ליצור נוכחות מקומית מהירה עם גוגל ביזנס

  מאת NHN Digital
  12/11/2025
בעלי עסקים מקומיים יודעים שהלקוחות מחפשים אותם קודם כל בגוגל.
אם העסק שלכם לא מופיע בתוצאות החיפוש ובמפות, אתם מפסידים הזדמנויות יקרות.
כאן נכנס לתמונה Google Business Profile – כלי חינמי שמאפשר לכם להציג את העסק בצורה בולטת ולהגיע ללקוחות באזור שלכם.

למה זה חשוב?
מחקרים מראים שיותר מ־70% מהחיפושים המקומיים מסתיימים בפעולה – ביקור בחנות, שיחת טלפון או רכישה. פרופיל עסקי בגוגל הוא הדרך המהירה ביותר להופיע בדיוק ברגע שהלקוח מחפש אתכם.

שלב 1: פתיחת פרופיל עסקי
היכנסו ל־Google Business והתחילו בתהליך ההרשמה. תצטרכו למלא:

שם העסק כפי שהוא מופיע בשלט ובחומרים השיווקיים.
קטגוריה מדויקת (למשל: "מאפייה", "קליניקת פיזיותרפיה").
כתובת פיזית או אזור שירות אם אתם מגיעים ללקוחות.

שלב 2: אימות העסק
גוגל תבקש לאמת את העסק כדי לוודא שהמידע אמין. לרוב זה נעשה באמצעות קוד שמגיע בדואר, SMS או שיחה טלפונית. בלי אימות – הפרופיל לא יוצג.

שלב 3: אופטימיזציה לפרופיל

כדי לבלוט בתוצאות החיפוש:

הוסיפו תמונות איכותיות של המקום, המוצרים או הצוות.
כתבו תיאור ברור עם מילות מפתח רלוונטיות.
עדכנו שעות פעילות באופן מדויק.
הוסיפו שירותים ומחירים אם אפשר.

שלב 4: ניהול ביקורות
ביקורות הן מנוע הצמיחה של העסק המקומי. עודדו לקוחות מרוצים להשאיר חוות דעת, וענו לכל תגובה – חיובית או שלילית. זה משדר אמינות ומקצועיות.

שלב 5: פרסום פוסטים והצעות
Google Business מאפשר לפרסם עדכונים, מבצעים ואירועים ישירות בפרופיל. זה כלי מצוין למשוך תשומת לב ולגרום ללקוחות לפעול.

יתרון מיידי
ברגע שהפרופיל שלכם פעיל ומאומת, העסק מופיע במפות ובחיפושים מקומיים. זה מייצר זרם לקוחות חדש כמעט מיידית – בלי תקציבי פרסום גדולים.

טיפ חשוב: אל תסתפקו בפתיחת הפרופיל. עדכנו אותו באופן קבוע, הוסיפו תמונות חדשות, ונהלו את הביקורות. כך תבנו נוכחות מקומית חזקה לאורך זמן.

NHN Digital

אנחנו חברת שיווק ופרסום שחיה ונושמת את השטח המקומי. ההתמחות שלנו היא אזור חדרה, פרדס חנה, חריש והסביבה, כי אנחנו מאמינים שעסק מקומי צריך שיווק שמכיר כל פינה, כל רחוב וכל קהילה. במקום ניחושים, אנחנו מביאים תוצאות שמדברות "מקומי".

אנחנו חברת שיווק ופרסום שחיה ונושמת את השטח המקומי. ההתמחות שלנו היא אזור חדרה, פרדס חנה, חריש והסביבה, כי אנחנו מאמינים שעסק מקומי צריך שיווק שמכיר כל פינה, כל רחוב וכל קהילה. במקום ניחושים, אנחנו מביאים תוצאות שמדברות "מקומי".

